演员汤俊相：“今年第一次演技被称赞了”. August. 10, 2021 10:18. by 金泰彦记者 beborn@donga.com. 今年上半年，他曾两次给电视剧粉丝们留下印象。他就是演员汤俊相(18岁)。他在5月的Netflix《Move to Heaven：我是遗物整理师》中，饰演患有亚斯伯格症(类似自闭症)的遗物整理师韩可鲁，在同月的SBS《球拍少年团》中他则饰演了羽毛球天才少年尹海江。两人都是主人公。 以前他的脸也不是那么陌生。他7岁时通过音乐剧《舞动人生(Billy Elliot)》(2010年)出道，在电影、电视剧中担任配角，兢兢业业地活动。在tvN《爱的迫降》(2019~2020年)中他饰演追逐李正赫(玄彬)的老幺士兵金银栋，逐渐名声大噪。 最近通过视频见到的汤俊相说：“今年通过两部主演的作品首次获得了演技好的称赞。今年是让我产生更加努力的想法的一年。”他在9日剧终的《球拍少年团》中展现出了确实的存在感。作品讲述的是在天涯海角村海南打羽毛球的中学2、3年级的青少年们，以及围绕他们的大人们的成长历程的童话般的电视剧。正如汤俊相所说的“这是一部不流一滴血的电视剧，中学生们的纯真形象和色彩漂亮的乡村拍摄地唤起了童心”一样，作品获得了“无公害有机农电视剧”的别称，守住了月火剧收视率第一的位置。 对于观众来说，该剧是“温情电视剧”，但演员们并不轻松。由于是以羽毛球运动为题材的电视剧，接受了9个月的高强度训练。一天2~3个小时，每周3~4次，1对1或和孙相渊演员(19岁)一起上1对2课。他说，在演技方面，与同事演员们的配合非常重要。他说：“不会刻意去塑造角色的魅力。因为海江是装腔作势的人物，所以并不夸张；虽然银栋很可爱，但并不是刻意装可爱。在演员之间的化学反应中，本能地投入到自己的角色中。” 在《球拍少年团》中展现与众不同的化学反应的是同龄演员。和他一起引领全剧的主人公们实际年龄都不到20岁。当问到亲近的同事们“听到微小的呼吸声就会笑出来，甚至NG了很多次”时，汤俊相虽然认真，但看起来像个淘气鬼。当问及《球拍少年团》内的羽毛球排名时，他用手表示出了“1”。“我好像是第一名，但彼此都不承认。还有一场因为空调风而不利的比赛…希望能通过某个主题来整理排名。我会拿第一的。” 今年奠定坚实基础的他明年就要成年了。没有上高中，而是通过家庭学校的汤俊相通过了鉴定考试，正在准备进入戏剧电影系。最近作品拍摄结束后，他在“刷剧”tvN电视剧《我的大叔》(2018年)，并产生了想要参与讲述刚步入社会或一个人的人生故事的作品的愿望。除此之外，他看起来是个没有特别计划的二十多岁的年轻人。他说：“我希望能够圆满地、坚持不懈地完成更多样化的作品。”

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