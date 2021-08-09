联合国与欧盟：“已做好为朝鲜水灾提供人道援助的准备”. August. 09, 2021 07:21. by 金潤鍾 zozo@donga.com. 联合国和欧盟表示，已经做好了对最近发生洪灾的朝鲜提供人道主义援助的准备。 据“美国之音”广播6日报道，联合国人道主义事务协调局表示：“继上月酷暑后，（此次洪水）进一步加重了对朝鲜粮食安全的担忧，我们已经做好了向朝鲜当局帮助洪水受灾居民活动提供援助的准备，正在与朝鲜方面接触。”欧盟人道主义援助局6日也对“自由亚洲”广播表示，“我们担心部分地区的干旱和大规模洪水的综合影响将导致朝鲜缺少粮食”，已为让救援物资和人道主义援助人员入境（朝鲜）做好准备，一旦朝鲜放松边境封锁措施，将提供援助。” 本月1日至3日，由于咸镜南道等东部地区普降暴雨，朝鲜发生洪灾遭受损失。据朝鲜中央电视台报道，此次洪水导致1170多栋住宅受损或被淹，5000多名居民紧急避难。 咸镜南道和黄海道都是朝鲜大米的主要产地，洪水将导致朝鲜的粮食困难更加严重。联合国粮农组织曾预测，今年朝鲜的粮食缺口将达到85.8万吨。 虽然联合国等国际社会表明了援助意向，但朝鲜是否接受还是未知数。去年发生水灾以后，朝鲜一直强调“自力更生”，表示不接受外部援助，援助计划因此泡汤。

한국어