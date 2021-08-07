新一代游泳皇帝在家人面前流下了“暴风眼泪”…“感谢”视频通话. August. 07, 2021 07:17. by 任寶美 bom@donga.com. 美国选手凯洛普•德雷塞尔(25岁)上月26日在2020东京奥运会男子100米自由泳比赛中以刷新奥运会纪录的成绩夺冠，宣告了新一代游泳皇帝的诞生。 在首次参加的奥运会上获得个人赛金牌的他，展示了非常宽广的臂展，咆哮着，而用老鹰、鳄鱼、黑熊、星条旗将左臂纹得严严实实的纹身，则增添了野性美。 但是在比赛结束后进行的电视采访中，当与聚集在美国家里加油助威的家人进行视频通话时，身高193厘米的“巨龟”呆呆地流下了眼泪。当夫人梅根哽咽着说“太自豪了”时，德雷塞尔无法控制地抽泣说：“真的非常感谢大家。我爱你们。” 随着新型冠状病毒肺炎(COVID-19)疫情的扩散，以无观众形式举行的本届东京奥运会因禁止外国游客入境的政策，夺走了选手们与家人拥抱并分享奖牌感动的机会。但是，由于彼此相隔甚远，所以更增添了深情。 在确定金牌的瞬间，还有展现对家人的爱的庆祝动作的浪漫主义者。意大利的马西莫•斯塔诺(31岁)5日在札幌举行的男子20公里竞走比赛中，最先通过终点线时，展示了吮吸大拇指的特殊动作。他解释说：“这是献给我6个月大的女儿索菲和妻子帕蒂玛的。” 刷新此前由自己保持的世界纪录并获得铅球金牌的瑞恩•克劳泽(29岁•美国)挥舞着星条旗，拿出了一张A4纸。纸上写着“爷爷，我们做到了。2020奥运会冠军。”这是平时与失聪的爷爷进行笔谈的克劳泽发送的信息。与癌症作斗争的爷爷在克劳泽乘坐飞往东京的飞机的前一天离开了人世。曾是6•25战争参战勇士的爷爷在大学时期是掷标枪选手，是教克劳泽投掷铅球的人。 田径1500米选手杰克•怀特曼(27岁•英国)的情况则多少有所不同。他的父亲杰夫•怀特曼是他的教练，同时担任奥运会田径赛场主播。当被问及1500米半决赛结束后听着父亲的声音比赛的感想时，他说：“我厌倦了。听到太多遍了”，不愧为“现实的儿子”。但是，他马上道出衷肠，“很期待爸爸介绍的决赛。真的会很特别。” 在浪漫主义者之间，也有人以“现实夫妇”的样子带来欢笑。连续4次参加奥运会的皮划艇运动员萨乌尔•克拉维奥托(37岁•西班牙)在被问及此次是否是最后一次奥运会时笑着说：“距离巴黎奥运会只剩3年，教练们要求我继续比赛，但妻子说绝对不行。”

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