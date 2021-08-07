高龄人群接种率90%，其确诊患者却两个月内翻一番. August. 07, 2021 07:17. by 赵建熙记者、金素敏记者 somin@donga.com,becom@donga.com. 60岁以上的新冠病毒确诊病例正在剧增。他们是全体国民中接种疫苗比例最高的人。但本月以来，确诊患者却大幅增加。与大规模接种疫苗之前相比，现在反而出现了更多确诊患者。继传播力较强的印度最早发现的德尔塔毒株之后，德尔塔+毒株也流入韩国，对突破感染的忧虑越来越大。 据中央防疫对策本部和对外经济政策研究院6日称，进入8月份以来，60岁以上的19名新冠确诊患者每天平均有171人。这比7月（116人）大幅增加，是第四波流行正式出现之前的6月（82人）的2倍以上。特别是比第三波流行还未发生的今年1月（155人）和大规模高龄层接种开始的4月（152人）还要多。因此，危重患者中60岁以上老人的比率也日益增加。上月第一周，在144名危重患者中，60岁以上的有59人（41%）。但进入本月以后，这一比例在376人中增加到171人（45.6%）。 截至8月6日零时，韩国国内的疫苗接种率（以第一剂计算）为40%，而60岁以上人群则超过了90%。韩国对外经济政策研究院副研究委员张庆旭表示：“随着德尔塔毒株主导的第四波流行长期化，接种率较高的老年人也不能安心了。” 当天新增病例为1704人。这与一周前（1710人）的情况相似。在首都地区实施“保持社交距离四级措施”已有一个月时间，但流行趋势尚未出现逆转。最终，中央灾难安全对策总部决定将截止到8日的现行保持社交距离措施（首都地区四级、非首都地区三级）延长两周到22日。据此，首都地区将继续采取“下午6点以后禁止三人私下聚会”的措施。在“禁止5人私人聚会”施行的非首都地区，直系家属将不予排除在外。即，即使是父母和子女不一起生活，也只允许见面4人。 国务总理金富谦表示：“因为了解私营业者们的痛苦，所以（延长防控措施）非常犹豫，但现在最重要的是防疫，防疫就是民生。第二学期最重要的是一定要创造出能够让孩子们安全上学的条件。”

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