订购火爆！随心所欲的梦想套装，即将售罄. August. 07, 2021 07:18. by 孫孝珠 hjson@donga.com. “电梯突然飙升。是20层的公寓，但随便就上到了100层以上。” 在网络社区看到这样的帖子后，曾大为震惊。并不是只有记者才有这样的梦想。 幻想小说《达勒古特梦想百货店》(英语：DollarGut Dream Store)系列以销售各种梦想的达勒古特梦想百货商店为中心展开。小说考虑到有些人有着电梯梦或飞向天空等类似的梦想，所以做出了这样的设定。开始沉溺于REM睡眠(快速动眼期)的人们来到梦想百货商店购买梦想。人气梦商品很快就会售罄。有人每天都买同样的梦。而有些特殊的人们则会购买快30岁重新入伍的噩梦。 去年7月出版的系列第一部讲述了主人公潘妮刚入社的梦想百货商店和百货商店的人们、梦想制作者、买梦想的人的故事。上个月出版的系列第二部则深入剖析了几位没有在第一部登场的百货店常客的逸闻。 其中一位常客是觉察到自己正在做梦的事实并参与梦境的“鲁希德•德莱默”。他就像普通人一样，只要一觉醒来就会忘记一切。但另一方面，他也是追逐梦幻世界的现实逃避者。如果有人过着梦想比现实生活更幸福的日子，这是值得共鸣的插曲。 第一部从去年7月出版到上个月为止，仅纸质书籍就售出57万册，是畅销书。截至5日，第二部也在教保文库畅销书综合排名中占据首位。 说到“抛售梦想的百货商店”，很容易认为这本书是为儿童而写的，但打开这本书的瞬间，人们就认为这本书是“为大人们的治愈童话”。不管是任何梦想、只要是有梦想的人都会读得津津有味。或许我们每天都在梦想百货商店里徘徊并购买“今天的梦想”。

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