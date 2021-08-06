相互将对方选为最佳的挚友，金软景和佩雷拉谁将进入决赛？. August. 06, 2021 07:24. by 姜泓求 windup@donga.com. 要想成为最佳球员，就必须超越最佳。进军2020东京奥运会4强的韩国女排将于6日晚9时在日本东京有明体育馆(Ariake Arena)与巴西队展开半决赛较量。过去三次在奥运会半决赛(1972年慕尼黑，1976年蒙特利尔、2012年伦敦)中均铩羽而归的韩国队，将首次挑战奥运会决赛。 2008年北京、2012年伦敦奥运会连续两届夺冠的巴西队是本届奥运会唯一一支保持全胜(6胜)的队伍，是名副其实的超级球队。韩国队在A组小组赛首场比赛中以0比3负于巴西队，在最近的比赛中，包括2连败在内，在双方的历史交锋记录方面以18胜45负处于绝对劣势。 在通往决赛的独木桥比赛中，两位特别的“挚友”再次相遇。她们就是两队队长韩国队的金软景(33岁)和巴西队的佩雷拉(32岁)。过去在土耳其费内巴切队和伊萨奇巴希队曾两次与金软景当过队友的佩雷拉是金软景所认可的好朋友。2018~2019赛季转会到伊萨奇巴希队后，金软景在球队适应上遇到了困难，但第二年佩雷拉转会来到球队之后，金软景彻底扎根于球队。此前，金软景在被问及自己成为主教练，希望选出“世界最佳7人”时，在主攻手方面选择了中国的朱婷(27岁)和佩雷拉。她解释说：“强有力的攻击力和领导能力。”据悉，在韩国国内粉丝中间佩雷拉有着“Natty”的昵称。 国际排球联合会(FIVB)也在上个月两队的小组预选赛对决后，刊登了关注两位选手友谊的报道。在效力土耳其联赛时，两人吃着韩餐等一起度过异地生活的艰辛，现在两人还在网上或打电话聊天。佩雷拉说：“金软景是自己在排球界最要好的朋友。对我来说，她是最优秀的选手之一，而且永远是最棒的。” 与进入4强的球队选手中得分排名第二(115分)、救球第4位(每局平均2.63个)在攻防上表现活跃的金软景不同，佩雷拉虽然在本届大赛上主要作为替补选手上场，但作为队长，在稳住球队军心方面所起到的作用是一样的。因为拥有丰富的大赛经验，所以很有可能在决定胜负的关键时刻上场。 巧合的是，佩雷拉与韩国国家队主教练斯特凡诺•拉巴里尼在2018~2019赛季曾在巴西米纳斯俱乐部一起共事过。拉巴里尼教练还与巴西主力左攻加布里埃拉•吉马良斯(27岁)、主攻手卡劳•加塔斯(40岁)等人在米纳斯队进行了合作。因为彼此很了解对方，所以预计将展开激烈的胜负对决。4日与土耳其队的8强赛胜利后，金软景接到周围不断传来的祝贺电话，她回答说“希望有奇迹发生”，决心在半决赛上不留遗憾地决一胜负。 随着奇迹般的进入4强，韩国排球联盟(KOVO)5日表示，除现有的奖金外，将向女排国家队追加支付1亿韩元的奖金。当初联盟制定了金牌5亿韩元、银牌3亿韩元、铜牌2亿韩元、第四名1亿韩元的奖金支付计划。

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