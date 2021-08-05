用垃圾制作的艺术. August. 05, 2021 07:16. . 一个成年人一天产生的垃圾有多少？如果6个月不扔垃圾而把它收集起来呢？为解决这一疑问，有一个艺术家二人组亲自进行了实验。这就是英国现代美术家提姆·诺布尔和苏·韦伯斯特。他们发扬职业精神，收集自己扔掉的垃圾，并制成精彩的艺术品。作品还是他们自己的自画像。 诺布尔和韦伯斯特在1986年作为美术学院同届生首次见面后，现在是恋人和工作伙伴。对于贫穷的无名艺术家夫妇来说，没有比垃圾更容易得到的材料了。1996年，他们以“英国垃圾”为题的首次个人展获得成功，开始受到瞩目。他们从1997年开始利用照明制作雕塑，并以在垃圾堆投射照明的阴影雕塑获得了国际名声。《又脏又白的垃圾》这一初期代表作，是两人在6个月内排放的生活垃圾像山一样堆积的作品。再打上灯光，让人惊讶的是，映在墙上的是背靠背享受烟卷和葡萄酒的情侣身影。 标榜反艺术、反美学的该影子雕塑虽然令人厌恶，但却充满魅力，既是抽象雕塑，同时也是写实的肖像画。这也是对柏拉图的“洞穴寓言”在美术上的重新诠释。一辈子被关在地下洞穴里、全身被捆绑的人们误以为投影在墙上的影子就是事物的真实存在。同样，现代观赏者也不愿意看到艺术的本质，只相信像影子一样的幻影是真的，并为之狂热。 如果说古代哲学家将洞窟里的囚犯比喻为无知的大众，那么现代美术家则向艺术是美丽、纯粹的幻想和偏见提出了忠告。它向人们启示，艺术家是把垃圾变成有魅力的艺术的魔法师，但也有可能是为了浪漫的日常生活和创作活动、不断产生垃圾的环境破坏者。包括动物尸体在内的可怕的垃圾堆，是我们不愿面对的“不舒服的真实面貌”。美术评论家

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