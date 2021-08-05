同一天入伍的6•25战士兄弟双双获得武功勋章. August. 05, 2021 07:16. by 申圭鎭 newjin@donga.com. 6•25战争时期同日一同入伍后战死的兄弟在约70年后一起获得武功勋章的事实迟迟才得到确认。 4日，据陆军透露，上月29日，6•25战争时，在江原金化郡远德面一带战死的已故安锡烈、安锡吉兄弟的花郎武功勋章被转交给了侄子安奉顺。兄弟俩在举行集体婚礼后的第三天，即1952年3月13日一起入伍。军人编号方面，哥哥是“8807115”，弟弟是“8807116”，只差了一个数字。两人的所属部队也相同，都效力于3师团22团1大队。 此后，哥哥和弟弟分别在1952年9月和1953年7月在远德面一带战死。据悉，他们在战斗过程中都得到了功勋认证，并被选定为武功勋章对象，但由于战后当时的混乱等原因，无法找到遗属，因此未能授予其武功勋章。 陆军人事司令部“寻找6•25武功勋章调查团(调查团)”在确认武功勋章未受勋章者名单的过程中，掌握了姓氏和名字的第一个字母相同的两人部队也相同，军人编号也只差一个数字的事实，并根据居住表(兵籍记录表)等为基础，确认了他们是兄弟。之后调查团打听了兄弟的遗属，并向侄子安氏转交了武功勋章。安某说：“从奶奶那里听说，两位叔叔在参加战争后去世了。感谢国家没有忘记参战勇士的牺牲。”

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