40岁以上人群在线消费首次超过MZ一代. August. 05, 2021 07:16. by 申智焕记者•周爱珍记者 jhshin93@donga.com,jaj@donga.com. 家住首尔汝矣岛的主妇宋彩元(51岁)一到买菜的时候，就不去超市了，而是拿着智能手机登录Coupang或MarketKurly。和在家上课的女儿一起，每天一定要用外卖软件订一顿饭。宋某说：“宠物饲料也是用手机买的，电影也是在Netflix(美国的在线视频服务)上看的。” 据调查，去年40岁以上中老年层的在线消费首次超过了MZ一代(千禧一代)。 中老年层成为新型冠状病毒肺炎(COVID-19)疫情以后加速发展的非面对面经济的主力。 据韩亚金融经营研究所4日透露，去年网上结算的信用卡、借记卡金额中，40岁以上人群所占的比重为51%。这比10~30多岁人群的结算比重(49%)还多。2019年，10~30多岁人群的结算比重为53%，比40岁以上人群(47%)大，但时隔一年后两者的关系发生了逆转。韩亚金融经营研究所研究委员朴尚贤(音)表示：“看中数码的便利的中老年层成为网络市场新的消费主力。”

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