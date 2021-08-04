新房租上涨30%，韩国政府称《租赁法》好处多多. August. 04, 2021 07:19. . 自去年7月实行《租赁法》以来，新合同的租金比续租时上涨了32%。换而言之，新租房屋要支付暴涨的价格，如果是续租则是在两年后大幅提高租金。这是《东亚日报》对最近一年间与房地产大数据企业“asil（公寓实际交易价格）”签订租赁合同的首尔6万套公寓全部进行调查后得出的结果。政府表示，租房者享受《租赁法》的好处，但实际上，大部分租房者都面临着立刻或两年后租金暴涨的压力。 《租赁法》实行一年间，首尔的新合同租金平均为5.6875亿韩元，而续租合同的情况是4.3137亿韩元。续租者在合同期间即使市场年租金分文不上涨，两年后也要提高1.4亿韩元以上。与两年前相比的新增租金上涨率从2018年开始一直保持在4%以下，但最近一年里已经超过了30%。可以说，《租赁法》是提升租金的主要原因。 政府表示，首尔的租赁合同续签率为77%。也就是说，10人中有8人根据《租赁法》将租金上调到5%以内并继续居住。但在《东亚日报》的调查中，续签率为59%。该调查是以达成全租合约的3941个园区全体为对象进行的。政府只调查了100个园区，但并未阐明相关公寓在哪里。令人怀疑政府是否有了解真实情况的意志。 政府的统计和市场的现实一直不一致。由于下半年入住公寓的数量减少，市场担心会出现租房难的现象，但政府却推出资料称，引入了单独多户家庭的租赁公寓，数量非常充足。提供政府统计资料的韩国不动产院统计，现政府上台以后到今年上半年为止，首尔公寓价格的上涨率为14.9%。但是，民间统计结果却高达80%，其中包括KB国民银行的51.3%等。 一名40多岁的家长在青瓦台的请愿文中叹息道：“除了偷盗，没有办法筹措上涨的租金。”在这种情况下，政府仍然反复表示：《租赁法》有助于稳定百姓居住环境。如果政府的看法和国民的感受不同，任何对策都很难得到信任。政府在今年年初的2月4日对策中声称“供应冲击”，最近在房地产谈话中又声称“压倒性数量”。但房价反而在上升。反复进行不符合现实的统计和自夸自赞，才导致了国民反过来解读政府的对策。

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