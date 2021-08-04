朴智元要求“推迟韩美联合军事演习”，在野党称“国情院已沦为金与正下属机构”. August. 04, 2021 07:20. by 姜炅石, 權五赫 coolup@donga.com,hyuk@donga.com. 韩国国家情报院院长朴智元3日表示，应推迟原计划于本月第二周举行的韩美联合军事演习。朝鲜劳动党中央副部长金与正1日表示：“如果举行韩美联合军演，南北关系也不会得到改善。”金与正发表谈话之后，韩国统一部和执政党部分人士提出了军事演习延期论，紧接着情报机关首长也罕见地直接表明了上述立场。对此，在野党强烈反对称：“国情院事实上已经沦为金与正的下属机构。” 据国会情报委员会执政党干事、共同民主党议员金炳基透露，朴智元当天在国会情报委员会全体会议上表示：“理解韩美军演的重要性，但为了延续对话动力以及朝鲜无核化的宏图，也有必要研究灵活应对演习。”一名情报委员会所属议员在与《东亚日报》的通话中表示：“作为灵活应对，朴院长直接提到了推迟演习，他还说，如果演习不延期，朝鲜可能会进行新的挑衅。” 在野党国会情报委员会干事、国民力量党籍议员河泰景表示：“负责对朝间谍和大韩民国安保的国情院实际上已沦为金与正的下属机构，正式要求（国情院）撤销就韩美军演表明的立场并向国民道歉。”国防委员会所属的国民力量党议员们也在声明中表示，“因为敌人首长的妹妹（金与正）要求不举行，就不实施预定的演习，这是对敌人的投降宣言”，并要求“按预定举行演习”。 执政党总统竞选人、共同民主党前代表李洛渊也在助长推迟演习论。他表示：“新冠疫情正在扩散，南北之间已经就恢复通信联络线路达成协议，因此希望能考虑各种因素做出合理的决定。”

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