“德尔塔Plus”变体病毒在韩国首次确认…比德尔塔更强，防疫进入紧急状态. August. 03, 2021 07:11. by 赵建熙记者•李智允记者 asap@donga.com,becom@donga.com. 韩国国内首次检测出新型冠状病毒肺炎(COVID-19)变异毒株之一的“德尔塔Plus”。德尔塔Plus是目前在全世界主导再流行的源自印度的“德尔塔变异毒株”衍生的病毒。据悉，该病毒不仅像德尔塔变异毒株那样传播力强，而且抗体也具有抗药性，因此疫苗效果下降。第四次流行防疫又出现了一个障碍。 综合《东亚日报》2日的采访，防疫当局对最近确诊的A某的基因碱基序列进行了分析，并于上月30日确认检测出了德尔塔变异毒株。A某是居住在首都圈的男性。子女就读的补习班发生了集体感染，被分类为密切接触者并接受了检查。防疫当局正在以A某的家人和补习班相关人士为对象，追加分析是否感染了德尔塔Plus病毒。另外，通过流行病学调查，正在确认A某的感染途径。 德尔塔变异毒株于今年4月在印度首次被发现。随后，美国、日本等10多个国家报告了疫情，但在韩国国内尚属首次。德尔塔变异毒株最近成为国内的流行种，再加上德尔塔Plus变体病毒的出现，在提高疫苗接种的速度的同时，追加接种的必要性正在提高。 文在寅总统当天在青瓦台举行的首席秘书、助理会议上表示忧虑称：“由于德尔塔变异毒株的扩散，全球确诊患者人数连续5周增加”，“原以为疫苗会成为解决方案，但结果与预想的不同。”文总统接着强调说：“到九月为止，3600万人完成第一次疫苗接种的计划正在顺利进行”，“中秋节(9月18日至22日)前目标或将提前完成。”

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