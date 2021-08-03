教科书和现场的差异. August. 03, 2021 07:11. . 公元前216年8月2日。在灰尘和地热从地面升起、炙热如焚的意大利南部坎尼平原，发生了历史性的战斗。由塔伦提乌斯•瓦罗指挥的约9万名罗马军和汉尼拔指挥的5万名迦太基军展开了对决。 去这个历史性场所也不容易。路况也不好，纪念馆一周开一半左右。被近15万名士兵和2万匹马覆盖的原野上只有橄榄树。当天展开的战斗成为战术家和士官学校学生们研究最多的战斗。迦太基单方面的胜利固然是胜利，但包括5万名罗马军内的7万人在现场被屠杀。面对相当于两倍于本方的敌人很难取得胜利，尤其在连大炮和机关枪都没有的年代，要如此完美地歼灭敌人几乎是不可能的。有学者称“坎尼战役”为坎尼歼灭战。 如此巨大的胜利秘诀是什么呢？罗马司令瓦罗依靠过去的经验打仗。他依靠罗马军队之前获胜的、最拿手的战术，一次性投入兵力，试图提高战术的威力。汉尼拔预测了罗马军队的战术，并创造性地进行了应对。他看穿了过度的兵力在战斗现场成为弱点的事实，巧妙地移动步兵队形，诱导罗马军队在狭窄的空间里更加密集。用一句话来定义，就是教科书和现场的差异。教科书把情况和变数固定下来。推树树往后倒，但现场有所不同。推一推树，树依靠反作用力会返回来，触动旁边的岩石，把石堆倾倒出来。教科书是模型，现场是活生生的生物。教科书不是正确答案，而是为了理解现场的假想空间。瓦罗不知道教科书和现场的差异、教科书使用方法，这是不幸。 看着坎尼的橄榄林，产生了这样的想法。那天在现场的不是树，而是活生生的人。历史学家

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