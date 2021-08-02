4周内世界感染增加80%，必须回归原则. August. 02, 2021 07:24. . 世界卫生组织7月30日表示：“受德尔塔毒株影响，最近4周内，非洲等5个地区的新冠病毒感染者增加了80%。”世卫组织还警告，由于德尔塔变异毒株，在与新冠的战斗中艰难获得的东西正在面临危险或正在消失。美国疾病控制与预防中心当天表示：“德尔塔毒株比其他变异毒株更为致命，传播力也像水痘一样强，因此同新冠病毒的战争迎来了新局面。” 一项研究结果显示，德尔塔变异毒株具有容易附着在人类细胞上的性质的特定突变，因此繁殖数量激增。它比普通感冒或小儿麻痹更具传染性，可对老年层和基础疾病患者致命。尤其令人担心的是，注射疫苗后也会感染新冠的“突破感染”。美国有1.62亿名疫苗接种者，但其中每周新增突破感染者3.5万名。 为了应对德尔塔毒株的威胁，各国拿出的防疫措施就是戴口罩。美国佛罗里达州仅当天一天就新增21000多名确诊患者，就是没有规定必须戴口罩。美国疾控中心决定，感染率较高的地区，在公共场所室内也要重新戴上口罩。看到德尔塔毒株的扩散趋势不同寻常，以色列提前从6月26日开始恢复了戴室内口罩的义务。 也有人预测，新冠疫情不会终结。据英国《卫报》报道，英国科学家预测说：“如果形成充分的集体免疫，新冠病毒就不会再像野火一样蔓延，但会成为类似流感的疾病，甚至会让人死亡。”就像英国每年有2万人死于流感一样，新冠病毒每年会导致数千人甚至数万人死亡。也就是说，最终人类要和新冠病毒一起生活下去，要想做到这一点，关键是完成疫苗接种。韩国的第一剂接种率为37.9%，两剂接种率为13.9%，要走的路还很长。 由于德尔塔毒株的扩散，韩国新冠危重患者在7月31日突破200人（317人），从200人突破300人仅历时11天。在危重患者中，还没有接种疫苗的40多岁患者比率（15.4%）高于七八十岁患者。为了不让从9日开始的40岁以下的疫苗预约出现漏洞，应该彻底做好准备，同时加快疫苗供应和接种速度。各国再次把戴口罩义务化是防疫的基本。现在是冷静地回归原则的时候了。

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