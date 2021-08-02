蔬菜之后还有肉类和加工食品…食品物价上涨多米诺骨牌效应显现. August. 02, 2021 07:25. by 金夏景记者•李智允记者 whatsup@donga.com,leemail@donga.com. 酷暑导致死亡，再加上新型冠状病毒肺炎(COVID-19)疫情导致成本上升的因素，不仅是蔬菜价格，肉类价格也在上涨。继方便面和火腿之后，饼干等其他加工食品的价格也接连上涨，老百姓所感觉到的物价负担正在加重。 1日，据韩国农水产食品流通公社(aT)透露，以上个月30日为基准，鸡肉(禽类•中品)的平均零售价格为每公斤5991韩元，比一年前(4905韩元)上涨了22.1%。与一个月前(5315韩元)相比也上涨了12.7%。 猪肉价格也呈上涨趋势。国产冷藏猪肉五花肉(中品)的平均零售价格(以上月30日为准)为每100克2514韩元，与1年前(2378韩元)相比上涨了5.7%。与往年(最近5年相关事物中除去最高、最小值之外剩下3年的平均值)价格相比，上涨了15.4%。 代表性的平民食品猪肉、鸡肉价格上涨，主要是因为最近的高温天气。据农林畜产食品部透露，以上月30日为准，因酷暑，有27.1949万只鸡、7184头猪、2510只鸭子等死亡。国内某大型超市相关人士表示：“鸡因酷暑死亡率上升，再加上中伏和末伏的延续，需求也随之上升”，“猪和牛因酷暑水分流失，一只鸡的重量减少，整体价格有所上涨。” 不仅是蔬菜和肉类，主要加工食品的价格也接连上涨。不倒翁、农心最近决定上调方便面价格后，其他食品公司也以原材料价格和人工费上涨为由，同时上调饼干、火腿等肉加工产品的价格。海太制果从1日开始将泡芙球、味乐园、黄油等5种代表性饼干的价格平均上调了10.8%。CJ第一制糖也将包括代表性产品SPAM在内的20多种肉加工产品的价格平均上调了9.5%。 专家们预测，几乎是必需材料的食品价格上涨将对体感物价和消费心理等产生负面影响。祥明大学经济金融学系教授李俊英表示：“最近价格上涨的加工食品是国民都要食用的品种，因此，整个社会的消费心理可能会萎缩。” 檀国大学经济学系名誉教授金泰基表示：“拉面、饼干等价格接连上涨，是因为新冠病毒疫情导致供应链出现问题，原材料价格也随之上涨”，“今后即使原材料价格恢复正常，上涨一次的产品价格下降的可能性也较低，预计价格会维持现状。”

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