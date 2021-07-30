韩美推进明年初返还龙山美军基地50万平方米. July. 30, 2021 07:18. by 崔智善 aurinko@donga.com. 驻韩美军正在使用的首尔龙山基地中约50万平方米将于明年年初返还。这是龙山基地总面积（203万平方米）的四分之一左右，相当于70个足球场大小。 韩国外交部29日表示：“（韩美）双方决定密切合作，争取在2022年初前返还约50万平方米的龙山基地。”当天，《韩美驻韩美军地位协定》联合委员长北美局局长高润珠和驻韩美军副司令官弗劳斯签署了包括上述内容的联合声明。 大规模返还部分龙山基地尚属首次。韩美两国曾于2004年就龙山驻韩美军基地迁移问题达成协议，但由于围绕环境污染净化费用产生分歧，未能返还。去年12月，时隔16年首次返还了龙山基地内的两处用地，但仅占总规模的2.6%（53418平方米）。 韩国政府虽然计划将龙山基地改造成龙山公园，但目前美军仍在使用龙山基地，要收回基地还需要很长一段时间。外交部相关人士表示：“正在努力在最快的时间内建成龙山公园。”

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