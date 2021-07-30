现代汽车和LG能源解决方案将在印尼合作建设电动汽车电池工厂. July. 30, 2021 07:18. by 洪锡浩记者、徐亨锡记者 will@donga.com,skytree08@donga.com. 现代汽车集团和LG能源解决方案将在印度尼西亚建立电池组合作工厂。如果工厂从2024年开始正式投入批量生产，每年将生产可搭载在15万辆电动汽车上的电池规模。现代汽车为了攻占日本汽车掌握的东南亚汽车市场，实现垂直系列化，LG能源解决方案继韩国、美国、中国、波兰之后，将构建第五个生产据点。 现代汽车集团和LG能源解决方案29日表示，将在印度尼西亚卡拉旺产业园区建立年产10GWh规模的电池组合作工厂。工厂用地规模为33万平方米。 两家公司计划，今年第三季度成立合作法人(JV)，第四季度动工，2023年上半年竣工后进入试运行。两家公司各投资一半，共投资11亿美元(约1.17万亿韩元)，各持有50%的股份。 之所以把印度尼西亚作为生产据点，是因为这里很容易调配电池核心材料镍等，而且人工费低廉。印尼的镍储量及开采量位居世界第一，政府正在积极培育电动汽车相关产业。 合作工厂将在一定时间内减免法人税、关税等。 合作工厂计划生产追加镍(N)、钴(C)、锰(M)、铝(A)等的高性能NCMA锂离子电池组。 通过此次合作工厂的设立，预计韩国汽车进军东南亚的速度将加快。现代摩比斯负责电池系统的生产，现代汽车正在印度尼西亚布卡西德尔塔马斯建设的整车制造工厂如果在今年内竣工，预计从明年开始每年将生产15万辆以上的电动汽车等整车。现代汽车集团与LG能源解决方案的合作工厂竣工后，将完成电池-零部件-整车连接的电动汽车供应带。 LG能源解决方案计划，今年将电池生产能力增加到155GWh，到2023年为止，包括与美国通用汽车(GM)合作的两家工厂在内，将电池生产能力扩大到260GWh。

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