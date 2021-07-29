成为奥运标志的雕塑. July. 29, 2021 07:42. . 活动在公元前5世纪的米隆是当代最优秀的雕塑家。他以运动员雕像而闻名，尤其是“掷铁饼者”，这一希腊时代的艺术杰作被认为是奥运会的象征。这不禁令人感到好奇。为什么米隆偏偏选择了掷铁饼选手呢？古代奥运会选手真的是裸体参加比赛吗？ 由于米隆的青铜雕刻原作已经消失，所以我们可以通过罗马时代的复制品进行推测。制作于一世纪左右的该大理石复制品表现了一位年轻的裸体男子利用回转力扔出沉重铁饼的瞬间。青年将向前弯曲的上身向旁边一扭，将右臂用力弯向后方。右腿占据重心，左腿稍微向后移动，像是要抑制感情一样，脸上毫无表情。因为这个姿势看起来太完美了，很多后世选手努力模仿，但没有那么容易。而且效率也不高。因为它并不是为了展现选手的实际比赛姿态而制作的，而是一种艺术作品。实际上，米隆的雕塑不仅表现出了出色的运动感，而且还表现出了比例、均衡、协调的希腊理想，因此受到了人们的称赞。 掷铁饼是古代奥运会五项全能项目中的第一个项目。雕刻家考虑的是可以完美表现运动员锻炼出的身体的项目，而能够画出S字曲线的掷铁饼姿势是非常出色的选择。 古代奥运会在很多方面都与现在不同。这是献给神的祭祀仪式的一个环节，选手们都是名门望族的子弟，全都裸体参加比赛。女性甚至被禁止观战。比赛规则非常严格，只要犯规就会被处以死刑。胜者可以获得巨大的名誉，因此想委托著名的雕塑家永远保存自己的雕像。米隆的雕塑之所以能成为奥运会的象征，是因为它体现了通过诚实的训练锻炼出来的优美身体和卓越精神的完美结合。美术评论家

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