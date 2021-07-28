任期末的韩国与经济困难的朝鲜，恢复通讯线路. July. 28, 2021 07:44. by 朴孝穆记者、申振宇记者 tree624@donga.com,niceshin@donga.com. 韩国和朝鲜27日恢复了被切断的通信联络线路。去年6月，朝鲜以部分“脱北者”团体向朝鲜散发传单为由，单方面切断通信线路，至今已过去413天。青瓦台计划以恢复韩朝通讯线路为契机，在文在寅总统任期末大举加快改善韩朝关系的速度。 总统国民沟通首席秘书朴秀贤当天表示：“南北决定以27日上午10点为期，恢复断绝的南北间通信联络线路，南北两位首脑4月起多次交换亲笔信，就南北间恢复通信问题进行沟通，一致同意优先恢复中断的通信联络线路。”由此，韩国统一部和国防部当天分别通过南北联络事务所渠道和西海地区军队通信线等，与朝方进行了通话。 据悉，从4月27日板门店韩朝首脑会谈三周年起，文在寅总统和朝鲜国务委员长金正恩先后10多次交换亲笔信，并在上周末就恢复通讯线路达成了最终协议。之后经过文字调整，韩朝在停战协定签署68周年之际的当天宣布了恢复通讯线路的消息。朝鲜中央通讯社当天报道说：“（南北）一致同意，迈出恢复相互信任、谋求和解的大步伐。” 预计青瓦台将以恢复通信线路为开端，全面开展包括新冠病毒疫苗等人道主义援助在内的韩朝交流合作。青瓦台发言人朴京美当天就亲笔信表示：“两国首脑希望，在南北双方因新冠疫情长期遭受痛苦的情况下，能够尽快克服疫情，互相安慰并表达了忧虑。” 但关键是，朝鲜希望放宽对朝制裁，这必须得到包括美国在内的国际社会的同意。而且，朝鲜一直要求中断的8月份韩美联合军事演习，也将成为权衡韩朝及朝美关系的变数。 韩国执政圈核心相关人士表示：“青瓦台和白宫在事前共享了恢复通信线路相关信息，也就联合军事演习结束了意见交换”，“以实务单位间的接触为开始，今后南北首脑有可能进行视频首脑会谈。”国民力量党方面表示，“欢迎南北恢复通信联络线路。在任何关系中都应该进行幕后对话”，不过，“对于联络线路中断之后发生的公务员被枪击事件、保安机关遭黑客攻击、导弹发射等朝鲜的野蛮行径，应该得到负责任的答复”。

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