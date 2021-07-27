“乌兹别克斯坦首枚跆拳道金牌，献给天堂的韩国主教练”. July. 27, 2021 08:06. by 任寶美 bom@donga.com. 25日，携在东京奥运会跆拳道男子68公斤级16强赛上战胜李大勋(29岁)的余威，为乌兹别克斯坦夺得首枚跆拳道金牌的乌卢格别克•拉希托夫(19岁)向在东京奥运会开幕6周前去世的乌兹别克斯坦跆拳道主教练金镇英献上了奖牌。 上个月16日，金教练在乌兹别克斯坦塔什干当地发生的事故中不幸身亡，享年41岁。面对突如其来的事故，拉希托夫不得不在没有主教练的情况下参加本届奥运会，当天在获得金牌后的记者会上他表示：“不仅是我，所有选手的心都痛。这个事件使我变得更强大。我想把奖牌献给主教练。” 金教练从2007年开始曾先后执教过印度尼西亚、中国、摩洛哥等国家队，去世之前一直在乌兹别克斯坦国家队执教。去年因新型冠状病毒肺炎疫情的扩散，运动员村被关闭后，进行视频训练的金教练从去年6月开始把自己的家改造成训练场。在工资还没有到位的情况下，他搬进大房子后，自费训练选手，最终带领乌兹别克斯坦获得了历史上最多的4张奥运会入场券。 金教练生前在脸书上上传了和选手们的合照，并写道，“让我们去拿下乌兹别克斯坦在东京奥运会上的首枚奖牌吧！”虽然在国际大赛上没有取得像样的成绩，但超额完成师傅的愿望的拉希托夫表示：“乌兹别克斯坦从未在跆拳道项目上获得过奥运会冠军。感觉就像做梦一样。”

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