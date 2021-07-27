“德尔塔变异毒株感染病例占全体确诊患者的过半数，主导国内新冠疫情第四次流行”. July. 27, 2021 08:07. by 趙健熙 becom@donga.com. 据分析，源自印度的“三角洲变异”正主导着新型冠状病毒肺炎(COVID-19)疫情的第四次流行。 中央防疫对策本部第2部本部长权俊旭26日在新闻发布会上表示：“从目前的情况来看，德尔塔变异毒株感染病例至少占(全体的)过半数，主导着国内流行”，“可以认为整体流行趋势就是德尔塔变异毒株引发的。”根据前一天中央防疫对策本部的发表，最近一周(18~24日)发生的确诊患者中，48.0%的患者中检测出了德尔塔变异毒株。大大超过了其他变异毒株的检测率，比非变异感染还多。考虑到检查及分析所需的时间(1到2周)，德尔塔变异毒株将大大超过整体感染的50%。 第4次流行的速度之所以如此迅速，令人生畏的原因归根结底是德尔塔变异毒株。随着防疫速度跟不上扩散速度，全国大流行的担忧也越来越大。截至26日0时，新冠肺炎病毒新增确诊患者1318人。非首都圈确诊病例为535例(40.6%)，是第四次流行以来的最高值。确诊患者剧增的庆南金海市将从27日开始将保持社交距离等级提高至第4阶段。这在非首都圈中是第四个。嘉泉大学吉医院感染内科教授严重植表示：“德尔塔变异毒株的传播速度非常快，因此通过全国性的保持社交距离来切断疫情尤为重要。”对此，中央事故处理本部社会战略班班长孙永来表示：“我们认为，由于常规的保持社交距离强度和防疫，出现了无法充分遏制传播力的问题”，“有必要通过比过去更强、更快的措施，努力切断疫情。” 中央防疫对策本部还表示：“经确认，全国民主劳动组合总联盟(简称民劳总)3名工会成员的感染途径不是集会，而是饭店”，“这一结果并不能保证违反禁止集合的民劳总集会安全执行。”

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