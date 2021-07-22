韩国动画片通过SNS在海外大放异彩. July. 22, 2021 07:20. by 金泰彦记者 beborn@donga.com. 上月3日，上传到全球平台TikTok(抖音短视频国际版)的1分钟左右的视频“变得可爱的眼镜”获得了爆发性的反应。让进行视力检查的主人公罗尼(RONI)戴上眼镜，随着眼睛变大变得更加可爱，内容简单易懂，但仅三天点击量就突破了1000万次。截至21日，累计点击量约为1900万次。回帖也用英语、中文、西班牙语、日语、法语等多种语言出现。该视频是韩国动画片《MACA&RONI》的部分花絮集锦。 借助国际平台，韩国动画片在世界范围内大受欢迎。吸引人眼球的可爱角色，与语言无关立即被理解的有趣故事是魅力要素。比起国内，在海外更有名的角色也陆续出现。 由CJ ENM和韩国制作公司Brick工作室联合制作，从今年3月开始在Tooniverse播出的《MACA&RONI》在TikTok上上传了精彩视频，在短短3个月内吸引了45万粉丝。包含天才发明家和惹祸鬼助手的发明挑战记的搞笑短片累计点击量达到5700万次。《MACA&RONI》的制作人禹京民(37岁)PD表示：“考虑到YouTube、TikTok等世界市场，在没有台词的情况下，制作成了简短的动画片形式。得益于火热的人气，《MACA&RONI》计划在今年内推出两款手机游戏。 将油炸圈饼Dow Dow和面团儿Mow Mow的日常生活描写得十分小巧玲珑的20~30秒超短篇网络动画片《Dow Dow》2018年在TikTok、Instagram上亮相后变得有名。目前，《Dow Dow》在TikTok账号上已确保了210万粉丝。从年龄来看，18~24岁(44.5%)和25~34岁(39.3%)的比率占83.8%，占压倒性优势。 《Dow Dow》在中国台湾地区尤其受欢迎。以18日为准，Instagram粉丝中台湾约占20%，超过韩国(12.7%)。因此，今年4月在台湾台北的ESLITE百货商店诚品信义店开设了利用Dow Dow卡通形象销售缝制玩偶、笔记本、杯子等的实体店，并一直运营至今。2019年9月，在台湾和日本，作为线上表情包制作的Dow Dow在上市20个小时后，登上了台湾表情包人气排行榜首位。制作Dow Dow的Brick工作室计划在年内制作5分钟左右的动画片，并在YouTube、在线视频服务(OTT)上公开。 怪兽工作室制作的《布拉德理发店》于去年8月在Netflix公布第一季之后，不到一个月的时间进入了世界Netflix电视剧前10名。该动画片讲述了理发师布拉德在听取面包、牛奶等朋友的烦恼后，为解决问题，改变发型的故事。第二季将于下月末开始，第三季预计将于今年12月推出。 怪兽工作室代表郑智焕示：“在TikTok上上传《布拉德理发店》韩语版视频的话，很多外国人都会说‘不懂韩语，但是太可爱了’”，“在大众角色面包和牛奶出现后，故事朝着意想不到的方向发展，好像带来了意外的乐趣和共鸣。” 禹PD说：“动画片不仅孩子喜欢，连大人也喜欢，粉丝层也很广，而且一旦获得人气，爱就会持续很长一段时间，因此利用知识产权可以扩展到各种内容。”

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