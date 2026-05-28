“我是鬥犬”——李賢重成爲首位獲日本B聯賽季後賽MVP的韓國球員

“我擁有鬥犬般的精神力量。”日本職業籃球B聯賽長崎隊的“王牌”李賢重（26歲）在27日舉行的2025-2026賽季總決賽第3戰之前，接受日本籃球專業媒體采訪時這樣說道。當天，他砍下兩隊所有球員中的最高得分23分，帶領球隊以72比64戰勝琉球隊。李賢重帶領球隊奪得2020年建隊以來的首個B聯賽冠軍，並當選季後賽最有價值球員（MVP）。本次季後賽，李賢重共出戰7場，得分（場均19.4分）和籃板（場均6.7個）均位列全隊第壹。這是韓國球員首次獲選B聯賽季後賽MVP。身高201厘米的韓國代表性射手李賢重，上賽季在澳大利亞伊拉瓦拉隊奪冠後轉會長崎。本賽季他出戰57場常規賽，三分球命中數（187個）和命中率（47.9%）均排名榜首。自2023-2024賽季升入壹級聯賽後，長崎隊此前連續兩個賽季在西部13支球隊中僅排第6，但本賽季以西部第壹（47勝13負）結束常規賽，並最終捧得總決賽冠軍獎杯。李賢重的母親是1984年洛杉矶奧運會女籃銀牌得主成貞娥，父親是前三壹商業高中（現三壹高中）教練李允煥。成貞娥在接受本報電話采訪時笑著說：“兒子的‘拼搏精神’非常像我。看到兒子在海外聯賽生存下來，很欣慰。今年我年滿花甲，這是兒子送給我最好的禮物。”李賢重將于下月4日回國，並作爲韓國國家隊“頭號球員”歸隊。他在長崎隊身披5號球衣，但在國家隊是1號。即將參加9月愛知-名古屋亞運會的李賢重，曾向母親表露自信：“我能拿金牌，別擔心。”包括李賢重在內的韓國國家隊，在亞運會前將于7月3日對陣中國台北、6日對陣日本，進行2027年國際籃聯（FIBA）世界杯亞洲區預選賽第壹輪比賽。這兩場比賽均將在高陽索諾體育館舉行。李素研記者 always99@donga.com