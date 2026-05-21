金建希：“我的英文名字叫珍妮……連茱莉的茱字也沒用過”

尹錫悅前總統的夫人金建希（照片）作爲證人出席所謂的“茱莉疑惑”案審理時主張，“茱莉疑惑太不像話了”。她還就自己的英文名字表示，“認識我的人都叫我‘珍妮’”。首爾中央地方法院刑事合議34庭（庭長韓成鎮法官）20日審理前大韓小學跆拳道協會會長安海旭等人違反《公職選舉法》案的審理，金建希當庭主張，“名字裏連茱莉的茱字也沒有用過”。安海旭等人涉嫌在2022年第20屆總統選舉當時，爲了讓尹錫悅落選，出演YouTube頻道“開放共感TV”時提出虛假疑惑，被移交審判。以採訪形式報道這些發言的前“開放共感TV”代表鄭天秀（音）也一同被起訴。當天，金建希身穿灰色西裝，戴着黑色角質框架眼鏡和白色口罩，在警衛的攙扶下進入法庭。根據金建希方面“如果和加害者在同一個空間，心理上就會感到不安”的要求，證人席和安海旭等之間設置了隔板。但是，法院沒有接受檢察機關將審判轉換爲非公開進行的要求。金建希此前在“德意志汽車股價操縱”案審判等中基本上拒絕作證，但當天卻積極主張了近2個小時。對於檢方“安海旭在1997年趙南旭時任三部土建會長接受招待時，介紹了使用茱莉藝名的證人”的提問，金建希表示“這是謊言”。對於被告人目擊金建希1995年在娛樂酒店擔任女招待的主張，金建希表示：“（當時）我是學生，完全沒有（擔任招待一事）。這是謊言。”她還說：“我當時早晚都在讀研究生，也沒有時間。”金建希在證人訊問過程中，還發出笑聲或乾笑。她說：“聽到茱莉的說法，感到震驚，爲此已經吃了6年的精神健康醫學科藥。如果被告人沒有真正的反省，希望對他進行處罰。”另外，對於“如何與尹錫悅發展成男女關係”的被告方訊問，她回答道：“必須回答嗎?‘讓尹錫悅結婚’項目已經啓動，前檢察總長鄭相明說‘賭上人格信任尹錫悅’，所以開始了交往。”呂根鎬記者 yeoroot@donga.com