空軍士官學校基礎訓練曝出“巨型面包食酷刑、裸體體罰”等虐待行爲

據韓國國家人權委員會調查，空軍士官學校在學員入學首關的基礎訓練中發生了強制進食、辱罵等虐待行爲。人權委員會9日表示，就今年2月發生在空軍士官學校的虐待行爲，已向該校及國防部等部門建議對相關人員進行懲戒並制定對策。人權委員會接到壹名空軍士官學校預備學員的申訴稱，“在基礎訓練期間遭到部分教官和高年級學員的毆打、辱罵和強制進食等虐待，因此退學”，隨即展開調查。據人權委員會透露，申訴人主張，自己在衆人面前被辱罵“妳父母就這麽教妳的嗎”，並在跑步途中受傷部位遭到毆打。此外，還被強迫快速吃掉1.5升飲料和巨型面包，若未完成則被禁止吃飯，遭受了“食酷刑”。對此，人權委員會通過2月23日至25日的現場調查，確認了強制進食、體罰、毆打、辱罵等多起侵犯人權事例。預備學員作證稱，曾在浴室中被要求脫光衣服做俯臥撐，遭受體罰。人權委員會還獲取了證詞稱，有學員因在規定時間內未能吃完大量面包和飲料而被強制禁食，導致消化不良或嘔吐。在對79名預備學員進行的問卷調查中，31人回答曾遭受侵犯人權的傷害，20人回答曾被強制要求以食酷刑形式進食。空軍士官學校方面向人權委員會解釋稱，“確實進行了訓導，但並未達到過度程度”。然而人權委員會判定，體罰、辱罵、強制進食等均屬于侵犯人權行爲。特別是，作爲受訓者的士官學員對平民身份的預備學員實施軍紀訓練，涉嫌違反相關法規。人權委員會建議空軍士官學校校長對虐待行爲相關人員進行懲戒，建議參謀總長實施特別精密診斷，並建議國防部針對各軍校入學前的基礎訓練制定人性化運營對策。人權委員會強調，基礎訓練制度涉及強制合宿、生活紀律等高強度的基本權限制約，因此應在明確的法律依據下實施。千鍾炫記者 punch@donga.com