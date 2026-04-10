K9自行火炮112門成功出口芬蘭

“K防務”代表性産品K9自行火炮（見圖）112門將出口至芬蘭。芬蘭曾于2017年與韓國政府簽署首批K9自行火炮引進合同，已引進96門並作爲陸軍主力武器部署使用。加上此次第二批引進數量，芬蘭將共部署208門K9自行火炮。據韓國防衛事業廳消息，當地時間9日，在芬蘭赫爾辛基，代表韓國政府的大韓貿易投資振興公社（KOTRA）與芬蘭國防部簽署了K9自行火炮第二批出口合同。該合同采用“政府間交易（G2G）”方式，出口金額爲5.46億歐元（約合9400億韓元）。韓國防衛事業廳相關人士表示，此次增購合同是芬蘭軍方基于多年實際使用K9自行火炮的結果而作出的決定，這證明即使在嚴寒、暴雪等惡劣的北歐地形條件下，K9自行火炮的機動性和火力依然表現出色。K9自行火炮配備155毫米口徑炮管，每分鍾可發射6至8發炮彈，急速射擊時可在15秒內發射3發炮彈。使用增程彈時，可打擊50至60公裏外的目標。K9自行火炮目前已出口至愛沙尼亞、印度、埃及、挪威、羅馬尼亞、澳大利亞、波蘭、芬蘭、土耳其等國。去年8月，韓國與越南簽署合同，向其出口20門K9自行火炮，這是韓國首次打開東南亞市場，也是首次向社會主義國家出口。韓國防衛事業廳廳長李容喆（音）表示，基于忠實履行與芬蘭首批K9自行火炮出口合同所積累的信任，K防務在性能優越、價格合理等方面的優勢在歐洲市場獲得了認可。尹相虎 ysh1005@donga.com