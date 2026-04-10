停火僅過壹天，霍爾木茲海峽再遇“暗礁”

盡管美國和伊朗就爲期兩周的停火（休戰）達成戲劇性協議，但在停火僅過壹天的8日（當地時間），雙方在霍爾木茲海峽通航等主要焦點問題上仍顯露出不少分歧，呈現出“岌岌可危的停火”局面。停火後，針對以色列襲擊黎巴嫩，伊朗在警告關閉霍爾木茲海峽的同時，以海峽內布設水雷爲由提出了替代航線。此舉被解讀爲實際上暗示只允許在伊朗控制下的有限通行的方針。對此，美國副總統J•D•萬斯警告稱，“如果伊朗不開放海峽，總統將不會遵守我方（停火）條件”。雖然這可能是美國和伊朗在坐到談判桌前各自爲提升談判籌碼而采取的施壓策略，但也有輿論擔心此舉或導致停火破裂。《紐約時報》評價稱，“美國和伊朗僅維持壹天的停火已面臨考驗”。同時該報認爲當前處于脆弱的停火狀態（shaky truce）。尤其是停火後，兩國圍繞原油等關鍵運輸通道霍爾木茲海峽的重新開放問題形成最尖銳的對立。當天，伊朗伊斯蘭革命衛隊以停火後以色列持續襲擊黎巴嫩爲由，宣布中斷所有船舶通過海峽。黎巴嫩衛生部稱，僅當天以色列空襲就造成至少112人死亡、837人受傷。另據《華爾街日報》報道，伊朗還正在推進將霍爾木茲海峽通行船舶數量限制在每天12艘左右的方案。此外，伊朗正在建立壹種差別化體系，對本國或友好國家船舶免費或收取較低費用，同時阻斷與美國或以色列有關聯國家的船舶通行。伊朗此舉涉及指定替代航線及要求事先批准等，被視爲是爲今後順利征收通行費及篩選船舶而做的鋪墊。分析認爲，伊朗也意圖將霍爾木茲海峽作爲未來對美談判的杠杆。對此，美國流露出不快之意。總統唐納德•特朗普8日在“真實社交”平台上表示，部署在伊朗附近的美軍軍艦、飛機、武器系統等“將原地待命，直至達成真正協議並完全履行”。計劃參加11日在巴基斯坦首都伊斯蘭堡舉行的對伊談判的副總統萬斯當天向記者施壓稱，“也有重新回到戰爭的選擇”。不過，他也公開了以色列已向美方傳達將在停火期間克制空襲黎巴嫩的意向。另外，總統李在明9日在首席輔佐官會議上表示，“現在對（美伊停火）結果持樂觀態度還爲時尚早，即使談判順利進行，戰爭沖擊波仍可能持續相當長壹段時間，令人擔憂。”華盛頓=申鎮宇記者、紐約=林宇善記者 niceshin@donga.com、imsun@donga.com