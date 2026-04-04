大邱遇害嶽母：爲保護受家暴女兒而共同生活

經確認，在大邱被女婿殺害並裝入旅行箱遺棄的50多歲嶽母，爲保護遭受家庭暴力的女兒而與其共同生活，不幸遇害。調查還顯示，女婿爲阻止妻子報案，在案發後兩周內貼身監視並威脅妻子。據大邱北部警察署3日透露，死者A某（54歲）自去年9月其女兒崔某（26歲）婚後遭丈夫趙某（27歲）家庭暴力起，爲保護女兒而與其同住。對A某的暴力行爲始于今年2月20日，在母女與趙某壹同搬入中區壹處寫字樓式單間公寓整理行李時。據調查，趙某以“行李整理太慢”等爲由毆打了A某。此後暴力行爲持續不斷，但因住宅爲單間公寓，無處可逃，A某母女甚至未能報案。據悉，崔某曾建議A某“最好離開家”，但A某認爲“我離開後情況會更糟”，堅持留在女兒身邊。最終，趙某于上月18日在暴力毆打A某後將其殺害，並將遺體裝入旅行箱，遺棄在距離住處步行10至20分鍾的大邱北區七星洞新川壹帶。此後，趙某威脅妻子“不准向警方等報案”、“不要接電話”，並在旅行箱被發現的31日之前約兩周內，連外出時也同行，對崔某進行監視。崔某陳述稱：“因懼怕丈夫報複，未能告知犯罪事實。”警方已分別以殺害尊親屬及遺棄屍體罪將趙某拘捕，以遺棄屍體罪將崔某拘捕，正在進行調查。警方有關人士表示：“計劃對趙某的家庭暴力行爲展開追加調查，並考慮是否適用相關罪名。”關于是否公開嫌疑人身份，警方表示：“因家屬反對，正在謹慎討論，包括是否滿足公開條件等。”張泳勳 jang@donga.com