國民力量黨所需的書生意識和商人感覺



“政界人士應該同時具備書生的問題意識和商人的現實感覺。”



前總統金大中在2005年1月1日對前來拜年的政治家們提出了這樣的建議。當時，金大中說：“需要像書生一樣認真思考什麼是正確道路的書生的問題意識，但如果一味沉迷於此，就無法從頑固中擺脫出來。也需要商人們思考怎樣才能賺錢、什麼時候買東西、什麼時候賣東西的現實感。”政界有分析認爲，金大中針對的是當時執政黨開放國民黨的強硬派。有分析指出，不能執着於“改革”這一問題意識而忽視直面“現實”的商人感，從而喪失了改革的動力。



“書生的問題意識”和“商人的現實感覺”作爲代表金大中的思想，十分膾炙人口，成爲民主黨政治家的理念和方針。盧武鉉前總統不顧支持羣體的反對，簽訂韓美自由貿易協議，也是出於同樣的原因。這也是該黨的精神支柱、前國務總理李海瓚生前強調“價值要從歷史中學習，方法要從現實中學習”的根據。李在明總統也把實用主義作爲國政運營的核心基調，曾經引用書生意識和商人感覺。開放國民黨的強硬派一味執着於廢除《國家安全法》和修改《私學法》等“四大改革”和書生意識，迴避商人感覺，最終將政權拱手讓給了在野黨。



保守政黨也是在以保守的書生意識爲基礎、同時具備利用進步議題的商人感覺時，奠定了執政基礎。國民力量黨的前身政黨們一直堅持着守護自由民主主義和法治主義的問題意識。他們發揮商人感覺，實施並落實了全民健康保險和基礎年金等福利政策。朴槿惠政府（7.4%）的年均最低工資增長率也比文在寅政府（7.2%）更高。這是以商人感覺搶佔以前由進步政黨壟斷的議題，使其成爲現實。隨着後冷戰時代的到來，保守政黨通過同蘇聯、中國建交的“北方外交”拓寬經濟領土，這也是發揮商人感覺的結果。



現在國民力量黨正在喪失書生意識。對於全體國民實時關注的12月3日緊急戒嚴事件，他們沒有痛快地表示其違憲、違法；在要求解除戒嚴議案的表決中，議員們大舉缺席；他們還試圖更換黨員們民主選舉的總統候選人卻未成功；黨代表對法院判處前總統尹錫悅無期徒刑表現出似乎否定的態度。對於用保守的核心價值打造的自由民主主義和法治主義的守護，正在流於形式。



因爲只專注於極端的自由主義和市場主義，商人的感覺也在逐漸蒸發。代表黨的勞動、福利政策不知從什麼時候起已銷聲匿跡。尹錫悅政府表示將靈活實行每週52小時制，試探69小時制，在引起青年們憤怒後才決定撤回。院內代表宋彥錫1日在黨勞動委員會會議上表示：“市場上似乎有一些誤會，認爲我們國民力量黨沒有站在勞動者一邊。”想要消除誤會，就要用行動證明書生意識和商人感覺並存。這也是重建走向潰敗的保守派的第一步。

