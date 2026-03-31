美巡賽首次兩連勝與首次衛冕…三十壹歲，再次燃起鬥志

31歲，盛宴才剛剛開始。曾被稱作“天才少女”的金孝周（31歲）進入而立之年後正迎來全盛期。金孝周于30日在美國亞利桑那州鳳凰城的旋風高爾夫俱樂部（標准杆72杆）舉行的美國女子職業高爾夫（LPGA）巡回賽福特錦標賽最後壹輪第四輪比賽中，抓下6只小鳥，吞下1個柏忌和1個雙柏忌，打出低于標准杆3杆的69杆。最終以總計低于標准杆28杆的260杆完賽的金孝周，以2杆優勢戰勝了追擊至最後壹刻的內莉•科達（28歲•美國），成功奪冠。這是繼上周的奠基人杯之後連續第二周奪冠。去年在此項賽事中奪冠的金孝周，也成功實現了個人自2015年進軍LPGA巡回賽以來的首次衛冕。這是她職業生涯的第9場勝利。在之前第三輪比賽結束後，以“54洞最低杆數新紀錄”的中間合計低于標准杆25杆（191杆）領先的金孝周，在當天頂住了科達憑借2個老鷹球等發起的最後追擊，守住了勝利。金孝周實現了個人LPGA巡回賽生涯首次單賽季多次奪冠（2勝及以上），她表示：“高興得說不出話。說實話，仍然不敢相信。”“以‘衛冕冠軍’身份參賽並奪冠絕非易事。盡管如此，能在這個留有美好回憶的球場奪冠，我感到很幸運。”近期金孝周的出色表現仿佛在與時間賽跑。不少女子高爾夫球手在30歲後便難以再現昔日水准。但金孝周繼去年在此項賽事奪冠後，今年已斬獲兩冠。憑借此次奪冠，金孝周在CME全球競賽積分（1300分）和年度最佳球員獎積分（69分）兩項上都超越了科達，躍升至榜首。此外，加上33.75萬美元（約合5.1億韓元）的冠軍獎金，她本賽季的總獎金達到93.964萬美元（約合14.2647億韓元），在獎金榜上也位居第壹。金孝周向來以“教科書式揮杆”聞名，但擊球距離偏短壹直是她的難題。這也是她從2020年左右開始增重並正式加強肌肉訓練的原因。特別是在2024年顆粒無收之後，從去年起她開始集中強化上半身肌肉。金孝周的經紀公司相關人士表示：“過去壹個引體向上都做不了的金孝周，通過大量訓練，現在能以標准姿勢做上四五個了。”背部肌肉的強化在本賽季帶來了精准的揮杆節奏和擊球距離的提升。職業球員李世宇評價道：“通常都說要打出長打需要胸肌發達，但背肌發達同樣能使胸肌也壹並發達起來”，“原本就擅長短杆技術的金孝周選手，隨著擊球距離的增加，比賽也變得更加輕松。”事實上，金孝周今年向球具贊助商申請了比往年更重的杆身，大幅提升了擊球距離。去年金孝周的平均開球距離爲247碼，僅排在倒數第135位。但今年這壹數字提升至264碼，比去年遠了17碼。本次比賽她的平均開球距離爲278碼，在最後壹輪甚至打出了293碼。得益于持續不斷的體能訓練，即使在最後壹輪也幾乎看不到她體力不支的迹象。2024年，34歲時從LPGA巡回賽退役的現SPOTV高爾夫解說員柳箫然表示：“體力下降會導致訓練量減少，揮杆容易不穩定。而且隨著比賽進行，專注力也會下降，從而導致成績下滑”，“但目前在金孝周身上還完全看不到這種情況。”個人世界排名有望追平其最高紀錄（第4位）的金孝周表示：“本賽季的目標是兩場勝利，沒想到這麽快就達成了。現在我還什麽都沒想，但大概從明天開始，需要設定新的目標了。”金正勛記者 hun@donga.com