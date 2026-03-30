美媒：“美國正在準備幾周的伊朗地面戰……預計不是全面戰爭，而是突襲攻擊”

《華盛頓郵報》當地時間28日報道稱，美國國防部（戰爭部）正在準備在伊朗進行數週的地面戰。據悉，載有2500名美國海軍第31海軍遠征隊隊員和1000名海軍人員13日離開日本沖繩的黎波里登陸艦前一天抵達中東海域，特朗普政府正在考慮增派1萬名地面部隊的方案。雖然最近美國強調與伊朗進行停戰談判，但與此同時，美國似乎也在加大軍事施壓力度。《華盛頓郵報》援引美軍人士的話報道說：“美國國防部正在準備在伊朗進行爲期數週的潛在地面作戰。雖然不是全面進攻，但正在考慮特殊作戰部隊和正規步兵部隊混合形態的突襲。”也就是說，美軍正在討論佔領伊朗石油出口核心據點哈爾克島的方案、佔領霍爾木茲海峽附近海岸後使商船等攻擊無效的方案。對於預計作戰時間，當局者們提出了從幾周到兩個月不等的可能性。在這種情況下，美軍在中東追加部署了3500名兵力。美國中央司令部在社交媒體X上表示：“乘坐的黎波里兩棲攻擊艦的美國海軍和海軍陸戰隊兵力27日抵達中部司令部管轄區域。”此前，美國媒體報道說，從日本沖繩出發的的黎波里號上乘的兵力中，約有2500名是可以投入地面作戰的海軍陸戰隊員。據《華爾街日報》報道，特朗普政府正在研究向中東增派1萬名地面部隊的方案。如果決定派兵，搭乘的黎波里艦的2500名海軍陸戰隊、25日從美國加利福尼亞州出發的海軍陸戰隊2500名、18小時內可以展開的陸軍第82空降師2000名，再加上最少投入1.7萬名地面部隊。不過，即使相關人員被部署到中東，也遠不及2003年美國發動伊拉克戰爭初期投入的兵力規模（約15萬人）。對此，有分析認爲，美國發動全面戰爭的可能性很小。美國國務卿魯比奧27日在法國巴黎舉行的七國集團（G7）外長會議結束後舉行的記者會上表示：“即使沒有地面部隊，也可以實現所有目標，但正在爲給總統提供最大選擇做準備。”他還說，對伊朗的軍事打擊“預計將在數週內完成，而不是幾個月”。不過，美國明確表示將繼續與伊朗進行談判。特朗普27日在美國佛羅里達州邁阿密舉行的沙特阿拉伯政府主辦的投資活動演講中表示：“他們（伊朗）正在談判中，正在乞求達成協議。”白宮中東特使史蒂夫·威特科夫在當天的活動中表示：“我認爲本週將（與伊朗）舉行會談。”據悉，美國提出的終戰案中包含了拆除核設施、禁止鈾濃縮、保障霍爾木茲海峽通行等內容，威特科夫表示：“伊朗不能成爲中東的朝鮮。”李志允記者 asap@donga.com