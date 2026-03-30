BTS新曲MV拍攝地爲SK集團創始人宅邸

防彈少年團于20日發行的正規5輯《阿裏郎ARIRANG》壹經進入英國官方排行榜，便奪得專輯榜冠軍。主打歌《SWIM》也在單曲榜上位列第二。《阿裏郎》在27日（當地時間）英國官方排行榜公布的周專輯排行榜前100名中位居榜首。這是防彈少年團繼2019年《MAP OF THE SOUL：PERSONA》和2020年《MAP OF THE SOUL：7》之後，第三次在該排行榜上登頂。《SWIM》在單曲排行榜前100名中位列第二，僅次于英國流行歌手奧利維亞•迪恩的《Rein Me In》。這是防彈少年團所有歌曲在該排行榜上取得的最高排名。防彈少年團此前曾憑借《炸藥》、《黃油》和《我的宇宙》分別升至該排行榜第三位。專輯《阿裏郎》的另壹首收錄曲《Body to Body》也進入排行榜，位列第28位，《FYA》位列第39位。29日公開的《SWIM》現場版視頻也成爲話題。該視頻拍攝于SK集團創始人、已故會長崔鍾建曾居住的韓屋“鮮慧院”。鮮慧院位于首爾鍾路區三清洞，由崔鍾建創始人于1968年購入，壹直作爲其家族的住所。據悉，“鮮慧院”這個名字意爲“施以智慧”，由創始人的弟弟、已故SK集團前會長崔鍾賢所起。鮮慧院曾用于SK集團員工研修等用途，去年經翻修後，變身爲由“京興閣”、“賀隣堂”、“同輿樓”三棟韓屋組成的複合文化空間。SK集團去年通過“鮮慧院藝術項目”舉辦了藝術家金守子的“呼吸-鮮慧院”展，防彈少年團隊長RM（金南俊）也曾參觀該展覽。據悉，《SWIM》視頻的拍攝是應防彈少年團方面的請求而促成的。另外，防彈少年團將于下月9日在京畿道高陽綜合運動場開啓世界巡演，據悉6月12日和13日的釜山演出將在釜山亞運會主體育場舉行。據演出界消息，防彈少年團方面已簽訂釜山亞運會主體育場的租用合同。特別是釜山演出恰逢防彈少年團出道（2013年6月13日）13周年，預計將同時舉行多項配套活動。防彈少年團世界巡演計劃在全球34個城市舉行82場。