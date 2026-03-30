《專欄》特朗普已成跛腳鴨了嗎？



國政支持率爲30%左右，跌至執政以來的最低點。執政黨在主場也敗北，甚至讓出了地盤。司法部門正面阻止了他的核心政策。黨內外已經提到了下屆總統候選人。



無論是哪個國家領導人，如果出現這種跡象，通常都會稱之爲“跛腳鴨”現象。跛腳鴨現象一旦開始，權力的中心就會慢慢從現在轉移到未來。親信開始保持距離，政策推進力與付出的努力相比，力量不足。政界的關注焦點也不是總統的舉動，而是要向負責“之後”的某個人。



美國總統特朗普最近一下子遇到了這些跡象。也許正因爲如此，特朗普去年1月再次執政，他的4年任期雖然沒有達到轉折點，但外界已公然提出了“提前跛腳鴨”的可能性。



通常跛腳鴨的信號會在多個軸上同時響起。特別是最近特朗普總統的跛腳鴨爭議點燃了美國聯邦最高法院的關稅判決。最高法院認爲特朗普政府的核心議程關稅政策違法，動搖了該政策的結構性基礎。



另一個信號是執政的共和黨內部的裂痕。黨內對特朗普的核心政策公開表示不滿的頻率增加，在立法過程中調整速度的樣子也引人注目。總統的想法在黨內不能一絲不亂地貫徹，反映了他的權力不能以可控制的指揮體系運作的事實。



接連的選舉失敗也助長了跛腳鴨爭議。最近，共和黨在佛羅里達州議會補缺選舉中敗北。佛羅里達是從2016年總統選舉起共和黨候選人連續三次獲勝的地方，也是特朗普的居所所在地。事實上，共和黨已經在去年12月的佛羅里達州最大城市邁阿密的市長選舉中敗北，此前在紐約市長、弗吉尼亞州和新澤西州州長選舉中也悉數落敗。



特朗普打破“孤立主義”原則，選擇與被認爲是臭招的對伊朗全面戰爭，可能也是因爲跛腳鴨危機感帶來的焦慮。相反，認爲跛腳鴨主張爲時尚早的反對意見也不容忽視。跛腳鴨的確切跡象是權力的實質性脫離。但共和黨和保守陣營的目光依在投向特朗普。



特朗普的核心支持層“MAGA（讓美國再次偉大）”的團結仍然很牢固。與傳統政客不同，特朗普的支持基礎不是制度圈政黨，而是紮根於強大的個人粉絲羣。美國有線電視新聞網（CNN）的一名數據分析師日前表示，根據NBC電視臺的調查結果，在自稱是MAGA共和黨人的受訪者中，特朗普的支持率達到100%。



通常陷入跛腳鴨狀態的領導人一般都是防禦性的。相反，特朗普仍然在美國內外搶先佔領議題，展開攻勢。也有分析認爲，與伊朗的戰爭也不是因爲對跛腳鴨的焦慮和不安，而應該看作是強有力的領導能力的展示。



跛腳鴨爭論的走向很有可能通過今年11月的中期選舉結果來決定。如果共和黨表現出色，總統的權力基礎將再次得到確認，跛腳鴨爭議將暫時平息。相反，如果慘敗，“提前跛腳鴨”現象將會浮出水面。另外，也許連MAGA也會把目光轉向滿足自己敘事的新人物。

