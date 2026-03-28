李在明：“沒有戰爭和敵對的和平韓半島是我們的使命”

李在明總統27日在“西海守護日”紀念詞中表示：“打造沒有戰爭和敵對之憂的和平韓半島，纔是守護西海英雄們留給我們的時代使命。”李在明當天出席在大田國立顯忠院舉行的紀念儀式，並表示：“以強大的國防力量守護韓國國民和韓國領土，同時打造沒有戰爭和敵對之憂的和平韓半島，這是西海守護英雄們留給我們的時代使命。”他還說：“55名西海守護英雄用鮮血和汗水守護的不僅僅是‘海上的警戒線’。現在我們的責任很明確。他們用生命守護的大海不再是‘爭端和矛盾的界限’，而是轉換成‘和平與繁榮的家園’。”李在明沒有直接提及朝鮮，而是強調了通過對話和合作降低南北（韓朝）緊張關係的意志。這是李在明繼去年總統候選人時期之後，連續兩年參加“西海守護日”紀念儀式。政府爲了追悼因第二次延坪海戰（2002年6月29日）、天安艦被擊沉（2010年3月26日）、延坪島炮擊挑釁（2010年11月23日）而犧牲的將士們，從2016年起將3月的第四周星期五定爲“西海守護日”。紀念儀式結束後，李在明在首爾市龍山區國防部大樓主持了就任以來首次全軍主要指揮官會議，並表示：“朝鮮正在非軍事區內的軍事分界線一帶開始邊境線化工作。希望以韓美同盟爲基礎，維持強有力的聯合防衛態勢。”李在明還表示：“希望加快選擇性募兵制等國防改革的步伐。”選擇性募兵制是徵兵制和募兵制相結合的制度，兵役義務人員在自己願意的情況下可以申請軍隊服役。這是李在明就任總統以來首次提及選擇性募兵制。申圭鎭 newjin@donga.com