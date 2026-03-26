在人工智能（AI）日益融入日常生活的背景下，人們對于人工智能的實際訴求卻另有側重。並非追求更多成果，而是希望借助人工智能的力量，哪怕能多找回壹絲“生活的從容”。大型語言模型（LLM）“Claude”的開發公司 Anthropic 近期公開了“八萬人訪談”項目。這項調查旨在探究被通用人工智能（AGI）、自動化等宏觀議題所掩蓋的真實個體對人工智能的感受。該調查于去年12月進行，爲期壹周，覆蓋159個國家共8.0508萬人，使用70種語言，其方法論本身便與衆不同。調查並未采用統壹的客觀選擇題形式，而是由基于Claude的人工智能訪談員與受訪者進行壹對壹深度對話，並根據回答脈絡靈活提出後續問題。此舉被譽爲首次嘗試利用人工智能解決質性研究中長期存在的“規模”與“深度”兩難問題。“我每天會收到醫生和護士發來的100到150條信息。整日忙于記錄工作，根本沒余力向患者家屬說明情況。引入人工智能後，這個負擔消失了。”正如壹位美國醫療行業從業者所言，當被問及對人工智能的期望角色時，“提升工作效率”（18.8%）的回答位居首位。但隨著對話深入，人們的真實想法逐漸顯現。相較于利用人工智能取得更高業績，更多人希望減少處理郵件、稅務等日常雜務，從而增加與家人相處的時間，透露出對“減輕日常管理負擔”（14.0%）的期盼。關于“機器人統治人類”等話題，對用戶而言似乎仍遙不可及。談及對人工智能的憂慮，最多被提及的是生成虛假信息等“幻覺現象”相關的可靠性問題（26.7%）。緊隨其後的是擔憂外包工作被人工智能取代而導致失業（22.3%）。對于“是否會喪失自主閱讀和思考的能力”這壹人類主體性喪失的顧慮（21.9%）也不在少數。不同地區對人工智能的感受也存在明顯溫差。在非洲、南美、東南亞等新興國家，人們對人工智能作爲經濟飛躍跳板的期望較高；而在美國、歐盟等發達國家，相對更警惕個人信息監控和治理缺失等問題。此次調查也給人工智能行業留下了思考。人們真正想要的並非更多成果，而是稍微從容的日常。超越快速、智能的人工智能，能夠讓人們生活更便利的人工智能，似乎終將贏得最終選擇。金在亨 monami@donga.com