石油通道將部分開放……特朗普：“伊朗給了我們巨大禮物”

美國總統特朗普當地時間24日表示，“伊朗給了我們巨大禮物”，暗示與從2月28日開始處於戰爭的伊朗的談判取得了重大進展。他就這份禮物表示：“與核無關。與原油、天然氣、霍爾木茲海峽等有關。”雖然特朗普沒有就此進行詳細說明，但有分析認爲，此番言論暗示，就戰爭爆發後伊朗封鎖的中東核心原油運輸通道霍爾木茲海峽的航行正常化方案等，正在與伊朗進行協商。特朗普當天在華盛頓白宮對媒體表示：“昨天伊朗做了令人驚訝的事情。贈送了價值連城的禮物。”他還說：“我們正在和正確的對手進行協商。現在有一個小組正在協商中。”他一再強調，儘管伊朗否認與美國對話，但美國仍在與伊朗高層負責人進行談判。他還表示，伊朗表示“絕對不會擁有核武器”，同意“不進行（鈾）濃縮”。分析認爲，這是向伊朗施壓，要求伊朗完全放棄核和導彈。他接着說：“現在的伊朗領導層（和過去）完全不同。可以說是政權更迭。”分析認爲，特朗普此舉意在強調戰爭爆發當天除掉伊朗前最高領導人哈梅內伊等伊朗政府首腦中的多數人，強調美國的勝利，同時制定戰爭的退出戰略。伊朗方面繼23日之後，24日也表示：“沒有與美國進行過任何協商或對話。”但英國《金融時報》等媒體報道稱，伊朗決定向國際海事組織成員國致函，允許事先與本國協調的“非敵對船隻”通過霍爾木茲海峽。對此，有分析認爲，雖然伊朗表面上否認與美國進行協商，但有可能是通過第三國進行間接接觸或祕密對話。實際上，《華盛頓郵報》報道說，白宮中東特使史蒂夫·威特科夫和伊朗外交部長阿巴斯·阿拉格奇正在通過斡旋方進行間接對話。美國有線電視新聞網（CNN）還報道說，伊朗在今年1-2月進行核談判時，沒有選擇美國代表威特科夫特使和特朗普總統的大女婿、前白宮高級顧問賈裏德·庫什納，而是選擇副總統J·D·萬斯作爲談判夥伴。以色列媒體12頻道報道稱，美國正尋求與伊朗停火一個月，以討論所謂的“15項條款”。特朗普23日聲稱，“包括伊朗棄核在內，已就15個項目與伊朗達成了協議”。華盛頓=常駐記者申晉宇、巴黎=常駐記者柳根亨 niceshin@donga.com、neol@donga.com