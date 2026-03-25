政府本周擬出台限制石腦油出口的“強硬手段”

隨著中東局勢長期化，導致石油化工核心原料石腦油（Naphtha，又叫化工輕油、粗汽油）的供需不安加劇，政府決定采取限制出口、禁止囤積等強力幹預市場的措施。爲調整每兩周調整壹次的石油最高價制帶來的波動沖擊，政府還考慮進壹步下調燃油稅。産業通商資源部産業資源安全室長梁基旭（音）24日在政府世宗大廈舉行的“中東局勢應對本部”每日簡報中表示：“正在准備對石腦油實行生産、引進報告義務化，禁止囤積，限制出口等措施”，“預計本周內將采取相關措施。”此舉意味著，隨著霍爾木茲海峽封鎖長期化，國內石化行業的石腦油供需亮起紅燈，政府將祭出強硬手段。作爲塑料和乙烯基等産品核心原料的石腦油被稱爲“石油化工的米”。國內約55%的石腦油需求由國內煉油企業生産，其余依賴海外進口。限制出口是爲了將國內煉油企業生産的石腦油出口量轉爲內銷，以緩解供應短缺。此前，政府已于18日將石腦油臨時指定爲經濟安全産品，爲分階段推進△生産、引進與出貨量報告義務化△禁止囤積△限制出口等行政措施奠定了基礎。梁室長表示：“如果這些措施實施後情況仍未改善，我們正在准備啓動緊急供需調整令。”壹旦啓動該命令，政府將直接控制生産、供應和進出口，並按行業分配供應量，采取更爲強力的措施。經濟副總理兼財政部長具潤哲當天在青瓦台總統府召開的國務會議上表示：“13日指定的石油類最高價制將于27日進行調整，（受油價上漲影響）石油産品最高價格可能部分上漲”，“我們將同時下調燃油稅，以最大限度減輕國民負擔。”世宗=鄭順九記者 soon9@donga.com