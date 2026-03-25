中小企業人力難問題嚴重，需要不亞於創業的關注



最近政府最關心的事情之一就是創業。中小風險企業部從26日開始通過“全民創業”網站招募挑戰創業的應聘者；計劃在全國挖掘5000名創業人才，提供創業資金支持；還決定製作“創業競賽項目”，並承諾即使創業失敗，也會爲參與者提供經歷證明。



這反映了這樣的看法：僅僅依靠目前設立的企業擴大就業，就業問題特別是青年就業問題的解決遙遙無期。1月底在青瓦臺舉行的“國家創業時代戰略會議”上，政府也強調，要把就業模式從“尋找”轉變爲“創造”。



實際上，青年失業問題正成爲嚴重的問題。據國家數據處、國家統計門戶網站等統計，2月份25歲-29歲就業者爲234.6萬人，比去年同期減少6.2萬人。其就業率爲70.4%，以2月份爲基準，是4年來最低的。青年（15歲-29歲）失業率爲7.7%，是自2021年6月（8.9%）以來的最高值。



中小企業看着政府的創業促進政策，內心非常複雜。因爲支撐韓國經濟的根基企業——中小企業仍然面臨人力不足的問題。中小企業中央會最近以1223家中小企業爲對象進行的“2025年外國人力僱傭相關綜合困難實態調查”顯示，82.6%的調查對象回答說，因國內招聘困難，僱傭外國勞動者。



也有人認爲，過去令青年羣體迴避中小企業的偏見已經消除了很多。據韓國銀行1月發表的《休息青年層的特徵及評價》報告分析，未就業青年們希望的年薪爲3100萬韓元。報告說，“這與中堅企業高中畢業生的平均起薪（2023年3200萬韓元）相似。”特別是希望就業的企業類型中，選擇中小企業的青年佔48.0%，高於大企業（17.6%）和公共機關（19.9%）。這可以解釋爲，即使是在中小企業得到就業崗位的青年很多。某中小企業人士表示：“創業成爲重要議題，因此中小企業人力問題相關的政策討論相對較少。”



中小企業仍然在訴苦全面實行每週52小時制帶來的困難，希望通過適用更加靈活的每週52小時，最大限度地利用現在僱傭的人力，克服人力困難。政府和執政黨試圖將外國勞動者的工作地變更限制期限從現行的3年縮短，這對於必須確保熟練工的製造企業來說有負擔的一面。曾用於促進青年進入中小企業就業的制度“青年明日積累共濟”在2024年到期後終止，最近纔開始討論是否恢復。



當然，促進創業、向創業國家轉變是重要的國家課題。但是，圍繞目前引領韓國經濟的“草根”中小企業，應該同時討論放寬各種限制和促進錄用的支援政策。爲了解決青年就業問題，需要細緻的接觸，使創業和僱傭這兩個輪子同時運轉。

