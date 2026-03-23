21日，首爾鍾路區光化門廣場因慶祝防彈少年團（BTS）回歸的全球“阿米（ARMY，BTS粉絲俱樂部）”們的歡呼聲和紫色浪潮而湧動。位于廣場中心的國內最大規模數字標牌“LUUX”，超越了單純的電子屏幕，扮演了壹個讓粉絲們實時互動的平台角色。當日下午4時58分，當LUUX巨大的屏幕上開始直播粉絲們的影像時，來自菲律賓的珍•尤傑維洛（38歲）和琳•卡斯蒂略（38歲）爆發出了歡呼聲。忙于用智能手機拍攝下自己在紫色相框中模樣的尤傑維洛表示：“觀看演出已經很讓人激動了，還能成爲LUUX的主角，真是非常特別的壹天。”這是LUUX策劃的“直播！與阿米合影”活動的壹個場景，演出前後共分三次，將粉絲們的實時影像投放到面積達3000平方米的大型屏幕上，將慶典氛圍推向高潮。當日，LUUX從早上6時開始，依照“防彈少年團時間線”運營了18個小時。每逢整點，屏幕會播放告知距離演出剩余時間的倒計時視頻，從上午10時起，則通過分屏畫面實時轉播演出場地全景，進壹步烘托了氣氛。特別值得壹提的是，LUUX上還定期播放了粉絲們爲支持防彈少年團完整體回歸而自發籌款制作的祝賀視頻，以及金泰亨（V）、田柾國（JUNG KOOK）、鄭號錫（J-HOPE）等成員的個人粉絲團的廣告。粉絲們等待廣告播放時間，拍攝“認證照”並分享到社交網絡服務，以各自的方式享受慶典。造訪光化門的國內外粉絲紛紛停下腳步，對著LUUX按下快門。演出前後各兩個小時，演出主辦方提供的內容在LUUX上播放，將廣場變成了壹座巨大的露天劇場。演出結束後，隨著防彈少年團的歌詞，屏幕上出現了“感謝妳們的陪伴！”的滿屏信息，各處快門聲隨即響起。自2020年起就壹直支持防彈少年團的趙某（40歲）表示：“從市廳站壹路走來，遠遠地看到LUUX屏幕上‘BTS’的字樣，心裏頓時湧起壹陣感動。”李多謙記者 gyeom@donga.com