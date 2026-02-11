一名六旬男子爲“安樂死”準備去瑞士……在警方延阻飛機起飛後回心轉意

一名60多歲男性被懷疑以“助力自殺”爲目的試圖出境，警方延遲其搭乘的飛機起飛，成功阻止其出境，並把他移交給了家人。助力自殺是在醫生的幫助下，患者自行注射藥物，導致死亡的方式。據仁川國際機場警方透露，9日上午9時30分許，一名60多歲的男性家屬表示：“父親好像是爲了‘尊嚴死’而出國。請制止這種行爲。”尊嚴死是醫生直接向患者注射藥物或中斷延命醫療導致死亡的方式，在韓國，只有後者被允許。據家人透露，患有肺纖維症的該男子原計劃當天從金海機場出發，在仁川機場換乘後，於中午12時5分乘坐飛往法國巴黎的航班。肺纖維化是肺組織硬化而誘發呼吸障礙的慢性呼吸道疾病。只要稍微動一下，就會呼吸困難，日常生活也會變得困難，經常出現慢性咳嗽、極度疲勞、睡眠障礙等情況。接到報警的警察從家人那裏得到聯繫方式後，上午10點左右在仁川機場登機口前見到了男性。男子說，“身體不好，想最後一次去旅行”，警察不得不放行了他。但上午11點50分左右，家人追加聯繫說，“發現了寫有‘對不起’內容的遺書形式的信”，情況發生了變化。當時距離飛機起飛還有15分鐘，該男子已經登機。警方推遲飛機起飛時間，讓男性下飛機後出面進行說服。警方人士解釋說：“既然確認了看似遺書的信件，就不是單純的旅行，有可能危害自己的生命。預防自殺和保護生命是警察的基本責任。”警方介紹說：“同年齡段的警察以家人有多擔心爲中心跟他聊天，說服他回家。”該男子最終接受警方的勸說，放棄了出國計劃。警方調查結果顯示，該男子原計劃經過巴黎前往瑞士。在瑞士，醫生直接注射藥物的尊嚴死是非法的，但允許患者在醫生的幫助下自行注射藥物，這種“助力自殺”同樣適用於外國人。據悉，這名六旬男子在與警方談話過程中說：“自己選擇死亡不也是我的權利嗎？”警方人士表示：“綜合考慮了家人要求阻止出境和其自殺危險信號。目前已經確認男性返回金海機場的事實，並與管轄警察合作，順利移交給了來到機場的家人。”仁川=孔升培記者 ksb@donga.com