LG稱“Exaone PAS 2.5的癌症診斷性能位居世界前列”

LG人工智能（AI）研究院于去年年底公開的疾病及基因分析人工智能模型"Exaone PAS"的2.5版本，其自我調查結果顯示，即使與全球主要AI模型相比也處于較高水平。據LG公司10日消息，Exaone PAS 2.5在LG人工智能研究院近期針對全球主要醫療AI模型進行的癌症診斷性能評估中，以76.75%的准確率在所有對比AI模型中表現出最高數值。對比的AI模型包括美國哈佛大學醫學院法伊薩爾•馬哈茂德教授研究團隊推出的TITAN和UNI2-h、微軟的Gigapath、法國AI公司Bioptimus的H-optimus-0等。LG人工智能研究院向這些開源AI模型及Exaone PAS 2.5輸入了來自韓國和美國醫院的結腸癌、肺腺癌等臨床數據，以檢測它們識別腫瘤和基因突變的准確性。在診斷准確率方面，Exaone PAS 2.5以76.75%居首，其後依次是UNI2-h（76.16%）、H-optimus-0（75.78%）、TITAN（73.20%）、Gigapath（71.43%）。LG解釋說，不僅在自我評估中，即使以馬哈茂德教授研究團隊開發的性能指標爲基准進行評估，Exaone PAS 2.5也以69.8%的診斷准確率位列第二，僅次于排名第壹的TITAN（71.4%）。不僅是LG，Lunit、VUNO等近期韓國多家企業也在挑戰醫療AI市場。Lunit于5日在歐盟（EU）成員國馬耳他，被最終選定爲乳腺癌篩查解決方案供應商。公司將在7年間向馬耳他政府提供用于乳腺癌檢查的AI解決方案。VUNO開發的AI心髒驟停預測解決方案已在韓國國內100多家醫院引入。VUNO去年通過該解決方案實現的銷售額爲257億韓元，壹年內增長了18%。VUNO目前正推動進軍美國、歐洲、中東等海外市場。