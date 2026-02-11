“飛翔吧，單板滑雪”已奪兩枚獎牌…“雪上項目逆襲劇”背後的企業力量

韓國單板滑雪代表隊的“老大哥”金相謙（37歲）在平行大回轉項目中奪得銀牌後，“新星”劉承恩（18歲）也在單板滑雪大跳台項目中奪得銅牌，壹飛沖天。2026年米蘭-科爾蒂納丹佩佐冬奧會上，韓國隊的第1、2枚獎牌均來自單板滑雪項目。這是韓國首次在單屆冬奧會上獲得兩枚或以上的雪上項目（冬季兩項、滑雪、單板滑雪）獎牌。此前，韓國在雪上項目獲得的冬奧會獎牌，僅有“白菜男孩”李相昊（31歲）在2018年平昌冬奧會單板滑雪平行大回轉項目中奪得的壹枚銀牌。作爲傳統冰上強國的韓國能夠在雪上項目書寫逆轉劇本，最大的契機是2018年在國內舉辦的平昌冬奧會。此前國內沒有的各種單板滑雪比賽場地以及爲雪橇項目打造的滑行中心等基礎設施得以建成。同時，在多個項目中開展了青少年運動員的培養工作。自2014年起擔任大韓滑雪協會會長至今、十多年來壹直擔任韓國雪上項目“幕後支持者”的樂天集團的支援也不可或缺。這與六歲開始滑雪、直到大學時期仍作爲選手活躍的辛東彬會長的“滑雪情結”密不可分。曾表示“如果不經營公司，可能會成爲壹名滑雪選手”的辛會長在2014年至2018年擔任協會會長期間，提供了超過175億韓元的支持。在2018年平昌冬奧會時，也曾壹次性贊助了500億韓元。即使在辛會長卸任協會會長之後，樂天集團對雪上項目的贊助也超過了300億韓元。辛會長在2024年曾個人全額資助了韓國單板滑雪女子U型場地技巧招牌選手崔佳溫（18歲）的腰部手術費7000萬韓元。崔佳溫是本屆冬奧會U型場地技巧項目的有力金牌爭奪者。此外，還有自由式滑雪雪上技巧選手鄭大尹（21歲）、U型場地技巧選手李采雲（20歲）等衆多選手蓄勢待發。李素研記者 always99@donga.com