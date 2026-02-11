通往冬奧會最快之路：傳承奧運DNA



那是擔任首爾市教育廳跑口記者時發生的事。韓國私立小學校長會組織了壹次午餐會。恰好坐在前排的是以入學競爭率高而聞名的學校校長，我便向他提問。



“私立小學通過抽簽選拔新生，財閥家的孫子孫女、知名藝人的子女怎麽都能上那所學校呢？是不是有什麽門路？”這位校長笑著回答說：“他們不就是天生就自帶‘抽簽運氣’的孩子嗎？小學入學抽簽能被抽中，對這些人來說根本不算什麽好運吧。”



參加冬奧會也需要這種“抽簽運氣”。1924年在法國夏蒙尼舉辦第壹屆的冬奧會，到2026年米蘭-科爾蒂納丹佩佐冬奧會已是第25屆。截至本屆冬奧會，共有32151名運動員參加過冬奧會。據估算，這102年間地球上生活過的人口約爲130億。這意味著總人口中僅有0.0002%有過冬奧會參賽經曆。



在本屆米蘭-科爾蒂納丹佩佐冬奧會的2916名參賽選手中，至少有286名（9.8%）其五服以內的親屬中有“奧林匹克運動員”。如果繼承了“奧運DNA”，參加冬奧會的概率會提高4.9萬倍。而且，這286人中有243人（85.0%）參賽項目也相同。換言之，滑冰、滑雪、雪橇玩得好的家族確實存在。



例如，在本屆冬奧會開幕式上擔任斯洛文尼亞代表團旗手的普雷夫茨兄妹——多門（27歲）和妮卡（21歲），兩人都將參加跳台滑雪比賽。他們的哥哥彼得（34歲）和切內（30歲）從2010年溫哥華冬奧會到2022年北京冬奧會，在跳台滑雪項目上共獲得奧運會金牌1枚、銀牌2枚、銅牌1枚。



即使不是本屆冬奧會，普雷夫茨兄妹在未來某個時候獲得奧運獎牌的概率也很高。過去的案例證明了這壹點。法國國立體育生物醫學與流行病學研究所對1896年雅典奧運會至2012年倫敦奧運會期間參加夏季及冬季奧運會的125051名運動員的親屬關系進行了調查，並以《奧運獎牌也在家族中傳承（A medal in the Olympics Runs in the Family）》爲題發表了論文。



根據該研究，奧運會參賽選手中，有20.4%的人獲得過獎牌。但如果父母是奧運獎牌得主，這個比例會上升至43.4%，是原來的兩倍以上。像普雷夫茨兄妹那樣，兄弟姐妹是獎牌得主時，該比例更高，達到64.8%。擁有相同基因的同卵雙胞胎中，當壹人獲得獎牌時，另壹人也獲得獎牌的比例高達85.7%。



大部分運動員會對周圍“天賦異禀”的評價擺手否認。他們認爲這是自己拼死努力才達到的高度，這種評價抹殺了他們的努力。這話沒錯。但是，如果沒有那種“抽簽運氣”，僅憑努力是否就能達到如此高度，則是另壹個問題。曾斷言“在日本，練習時間比我長的擊球手壹個也沒有”的“打擊機器”鈴木壹朗（53歲），其身高180厘米也比同齡日本男性平均身高（171厘米）高出9厘米。

