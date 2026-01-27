斯坦福大學李鎮亨教授開發的“AI腦診斷”平台獲愛迪生獎

美國斯坦福大學教授李鎮亨（見圖）開發的人工智能（AI）腦診斷平台“NeuroMatch”被選爲有“創新奧斯卡”之稱的愛迪生獎獲獎作品。愛迪生獎評審委員會當地時間25日宣布，由李教授創辦的初創企業Elvis公司的NeuroMatch入選今年愛迪生獎健康•醫療•生命科學領域“AI增強診斷”類別的最終獲獎候選名單。愛迪生獎在每個類別選出三名候選者，經最終評審後授予金、銀、銅獎。最終結果將于今年4月在美國佛羅裏達州邁爾斯堡舉行的愛迪生獎頒獎典禮上公布。李教授開發的NeuroMatch是壹種利用AI自動分析腦電圖（EEG）檢測數據、識別異常信號的技術。EEG檢查是壹種可觀測大腦電活動的檢查，用于確認大腦多個部位是否“功能”正常。以往測量腦電圖後，醫護人員需耗費數小時進行審閱，而NeuroMatch將這壹過程縮短至數分鍾。該技術可幫助醫生更有效地診斷癫痫或癡呆等腦部疾病。目前已完成美國食品藥品監督管理局（FDA）和韓國食品藥品安全處的認證。李鎮亨畢業于首爾大學電氣工程系，並在斯坦福大學研究生院攻讀電氣工程專業，其外祖母因中風倒下後，他將職業方向轉向了腦研究。NeuroMatch獲獎的愛迪生獎是以發明電燈泡的托馬斯•愛迪生命名、于1987年設立的獎項，評審對象爲已實際上市並改善人們生活的産品。今年愛迪生獎除NeuroMatch外，三星電子的“Bespoke AI All-in-One Combo”、“三星智能模塊化房屋”等也入選“以人爲本的家庭解決方案”類別最終候選名單。崔智媛記者 jwchoi@donga.com