英陽郡-長水郡留住鄉村醫生的原因



慶北英陽郡的面積是首爾的1.35倍，但只有一名專門醫生。他就這是連續20年守護英陽醫院診療室的英陽醫院院長李相賢。英陽郡的醫療機構（牙科、韓醫院除外），除了英陽醫院，還有另一家醫院和保健所等三家。醫生難得一見，可容納20多人的營養醫院候診室因此總是座無虛席。幸虧臨近八旬的放射線師推遲了退休時間，所以還能拍攝X光片，而且還有兩名輪流在急診室值班的公共保健醫生，醫院24小時不熄燈。



最近在全北長水郡見到的內科院長朴勝民也是20年來默默守護地方醫療的鄉村醫生。他的家在全州，往返需要3個小時，每週上下班6天。他說，平時平均有70-80名患者，但最近長水郡人口即將不到2萬人，因此擔心醫院能運營到什麼時候。



大部分醫生都希望在首爾等首都圈工作，但這兩人爲什麼決定成爲鄉村醫生呢?本來以爲是作爲醫生的高大職業道德和使命感，但得到的回答卻出乎意料。



“包括我在內，有一半的鄉村醫生是因爲在當公共保健醫生時期和居民們積累的美好回憶才留下來的。我的老家也在附近的浦項。”



政府正在竭盡全力挽留離開地方的醫生。最早將於下月初決定的明年醫科大學全體擴招將以“地方義務服役10年”爲條件選拔地方醫生。2030年設立醫學專門研究生院形態的公共醫療士官學校（暫稱）和新設地方醫科大學也以確保地方醫療、必需醫療領域的醫生爲目標。



但是醫療界和政府都知道，地方醫生制度和公立醫科大學，都不是醫療脆弱地區問題的根本解決方案。醫生自己留在地方的激勵不足，所以以政府只能採取權宜之計，以支援爲條件選拔地方醫生、必需醫生。李在明總統也在去年底的保健福祉部業務報告中表示：“因爲是地方醫生或公共醫生，所以即使補充醫生，隨着時間的推移也會消失。必須消除問題產生的原因。”



也許兩位鄉村醫生留在地方上的原因可以成爲拯救地方醫療的提示。那就是，在醫科大學的教育和修煉過程中，強化地方醫療經驗。在日本，不僅是住院醫師，專職醫生、醫科大學教授也認爲派遣到地方醫院是理所當然的。



目前，醫科大學教育和專攻醫生（實習醫生、住院醫師）的培訓，徹底以三級大型醫院、首都地區、地方大城市爲中心。也就是說，在只經歷過一半醫療的情況下，取得了醫生執照，並獲得了專門醫生資格。這就是爲什麼醫療界內部也出現培養“醫療技術人員”而不是真正醫生的自嘲聲音的原因。



在爲期四年的住院醫師修煉（內外科等部分診療科是三年）中，哪怕只有6個月的時間，也要改變修煉體系，以便積累地方醫療薄弱地區的經驗。這也會起到代替因現役入伍增加而減少的公共保健資源的效果。如果每年有3000多名專業醫生在草根地區體驗半年醫療，其中一部分人今後可能會成長爲獻身地方和公共醫療的醫生。

