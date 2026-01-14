李在明：“爲了朝鮮完全無核化，韓日、韓美日緊密合作”

韓國總統李在明13日在與日本首相高市早苗的首腦會談中表示：“韓日再次確認了韓美日合作的重要性和韓半島無核化，在對朝鮮政策上決定繼續緊密合作。”李在明在當天會談結束後通過韓日聯合新聞公報表示：“兩國就地區、全球懸案廣泛交換了意見，並就急劇變化的國際形勢下韓日、韓美日爲維護地區和平與穩定而合作的重要性達成了共識。”李在明還表示：“東北亞地區的韓中日三國需要找到最大限度的共同點，共同溝通和合作。兩國再次確認了構建韓半島完全無核化和永久和平的意志，決定在對朝政策上繼續緊密合作。”高市早苗也表示：“爲了朝鮮的完全無核化，日韓、日韓美之間將緊密合作應對。”李在明在會談前一天接受日本廣播協會（NHK）採訪時也表明了支持日本與朝鮮之間的接觸的立場。對於高市早苗推進日朝首腦會談的意志，他表示：“爲了東北亞的和平與穩定，朝美、朝日對話非常重要。經過對話和溝通，如果有必要，（朝日）應該發展成爲建交。”他還說：“韓國希望爲創造條件發揮作用。”日本是李在明最近通過首腦會談成果再次確認與對方國家首腦實現韓半島無核化的第一個國家。因爲本月初訪問中國時，沒有發表聯合聲明或公報，也沒有公開朝鮮問題或韓半島無核化議題的協議。對此，有分析認爲，中國考慮到同朝鮮的立場，可能沒有提及成爲戰略負擔的韓半島無核化問題。相反，與類似立場的日本相比，韓半島這一關注議題和韓美日合作相對容易實現。申나리 journari@donga.com