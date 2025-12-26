三星電子發布家電50年創新史視頻 預熱“國際消費電子展2026”

三星電子于25日發布了壹則家電主題的預告視頻，爲即將于明年1月在美國拉斯維加斯舉行的全球最大信息技術和家電展覽會“國際消費電子展2026”預熱。視頻內容梳理了過去50多年家電産品的變遷。這是三星電子首次在國際消費電子展前夕制作並對外發布家電相關預告視頻。視頻中出現了1980年搭載微電腦芯片的空調、1982年配備顯示屏的多功能微波爐、1985年應用語音引導功能的冰箱等過去的創新家電産品。同時，也介紹了2018年搭載語音助手“Bixby”的家電以及近期基于人工智能（AI）的家電功能。此前，三星電子于19日通過新聞室和YouTube發布了另壹則梳理電視産品演變過程的預告視頻。該視頻展現了從1975年發布的“Econo TV”開始，包括陰極射線管彩色電視、液晶顯示器（LCD）、發光二極管（LED）電視、量子點發光二極管（QLED）電視、微型紅綠藍三原色發光二極管（RGB）顯示技術等電視産品的技術演進曆程。三星電子計劃在國際消費電子展開幕前兩天，即明年1月4日，在拉斯維加斯永利酒店舉辦名爲“The First Look 2026”的家電新品發布會。本次活動主題爲“妳的AI日常生活伴侶”，並將持續至7日，期間將進行産品展示及相關論壇等配套活動。三星電子表示：“三星人工智能家電正面臨又壹次轉折點。我們計劃在本屆國際消費電子展上，推出能更深入理解用戶日常生活、顯著提升生活價值的差異化體驗。”李棟勳記者 dhlee@donga.com