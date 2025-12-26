韓美核潛艇協議……朝鮮公開戰略核潛艇發起挑釁

朝鮮國務委員會委員長金正恩25日表示，將韓國核動力潛艇的推進視爲“必須應對的安全威脅”，並公開了比美國主力核潛艇弗吉尼亞級更大的戰略核動力潛艇（SSBN）。這是金委員長首次對韓美間的核潛艇開發協議直接作出反應。有分析認爲，朝鮮接連進行武力示威，包括完成被評價爲對美國核武力完結的“最終兵器”——朝鮮版SSBN等，核潛艇將成爲動搖東北亞局勢的新變數。朝鮮中央通訊社25日報道稱，金委員長在對8700噸級“核動力戰略導彈潛艇建造項目”進行現場指導時表示，“應首爾請求與華盛頓達成的韓國核潛艇開發計劃，將引發朝鮮半島地區的不穩定”，是“侵犯我國安全與海上主權的攻擊性行爲”。在韓美于23日至24日就推進核動力潛艇相關單獨協議達成壹致的消息傳出次日，公開金委員長的言論，意在展現對韓、對美敵對信息。金委員長威脅稱，“當敵人觸碰我們的戰略主權安全時，必將付出代價，如果企圖進行軍事選擇，將遭到無情的報複攻擊”。他同時再次確認了拒絕無核化的立場，稱“進壹步強化作爲絕對安全保障的核盾牌，並鞏固其不可逆轉的地位，是我們這壹代崇高的使命”，“我們黨與共和國政府通過核武力構成保障國家永久和平環境與絕對安全的決心不會改變”。統壹部相關人士分析稱，“我們注意到這是金委員長首次提及核潛艇相關問題”，“此次視察雖是對美國核動力潛艇進入釜山港的回應，但從內容看，重點在于強調其自身核潛艇開發的正當性並對外宣示”。朝鮮國防省發言人當天在談話中譴責美國核潛艇“格林維爾號”進入釜山港是“加劇朝鮮半島和地區軍事緊張、導致局勢嚴重不穩定的行爲”。與3月首次公開時僅暴露“朝鮮版SSBN”部分船體不同，時隔9個月公開近乎完成的船體，被解讀爲在明年年初第九次黨代會前夕，向內外展示核潛艇建造成果。有觀測認爲，朝鮮版SSBN可能在明年下水，並在3、4年內實現實戰部署。與韓國計劃在2030年代中期確保核潛艇相比，朝鮮的核潛艇戰力化能否提前數年實現，備受關注朝鮮媒體24日報道稱，朝鮮導彈總局在金委員長參觀下，在東海海域試射了新型遠程防空導彈。申娜莉記者、尹相虎軍事專門記者 journari@donga.com、ysh1005@donga.com