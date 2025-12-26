韓華集團全球首席戰略官黃之瀚：“韓美核潛艇協定比奧庫斯更容易執行……並行建造方案充分可行”

“韓美核動力潛艇協議雖然與‘奧庫斯（AUKUS，美英澳安全聯盟）’模式不完全相同，但在很多方面會更加容易執行。”韓華集團全球首席戰略官黃之瀚（照片）在接受《東亞日報》採訪時表示：“韓美之間存在一致的政治方向和政策意志，利害關係也相吻合。”此前，澳大利亞通過《奧庫斯協定》從美國獲得核潛艇供應後，又另行簽署允許轉移軍用特殊核物質的協定。最近韓美也一致同意推進有關引進核潛艇的單獨協定，黃之瀚預測說，韓國可以比澳大利亞更快地進行核潛艇燃料供應等主要程序。黃之瀚就所謂的“韓美並行建造核潛艇方案”表示：“這是充分有可能的處理法。如果韓美政府作出這樣的決定，韓華已做好執行準備。”根據這一方案，韓國核潛艇在韓國建造，美國核潛艇則利用韓美造船合作項目“讓美國造船業更加偉大”基金在韓華費城造船廠等地建造。黃之瀚曾在特朗普第二屆政府初期擔任白宮國家安全委員會副助理，負責協調國家安全政策。在特朗普第一屆政府中，他曾擔任美國國務院朝鮮政策副特別代表。尤其是，他深入參與了2019年朝美板門店首腦會晤等朝美對話。採訪以美國東部時間爲準，分別於18日和24日以視頻和書面形式進行。● “韓國核潛艇有助於韓國在東北亞擁有強大威懾力”黃之瀚表示：“國際關係（協議）中最強大的約束力是在行動符合兩國共同利益時產生的。核潛艇協議對韓美雙方都有利益。”他說：“韓國擁有核潛艇可以加強軍事力量，提高對侵略的遏制力。”美國方面強調，韓國引進核潛艇是“強化同盟國力量、幫助維持東北亞地區和平和繁榮的措施”。這暗示了特朗普政府可能認爲韓國擁有核潛艇有利於牽制中國海軍力量等，因此予以批准。特朗普第二屆政府在最近公開的國家安全戰略中也表示，核心安全目標之一就是針對中國防禦“第一島鏈（日本九州-沖繩-臺灣-菲律賓）”。黃之瀚表示，爲了具體落實特朗普批准的韓國建造核潛艇，“韓美當局之間正在就具體履行方案進行外交磋商”，認爲韓美之間的核潛艇協議將比之前澳大利亞的事例更加容易進行。他還說：“（在引進核潛艇的過程中）核心課題是如何確保核燃料濃縮循環，即核反應堆燃料。韓美政府正在討論其實行方案。”黃之瀚強調，對於美國來說，造船產業的復活很大程度上反映了“安保和戰略效果”。他說：“美國希望維持過去70年裏世界最強大的海軍。維持和重建海軍相關產業基礎明顯存在美國的戰略、軍事利害關係。美國希望與韓國、日本等盟國一起加強國家力量要素，維護和平。”分析認爲，韓美造船合作對美國來說，不僅在經濟、產業方面，還考慮到與中國的霸權競爭等，直接關係到國家安全。● “甚至存在在韓國建造美國戰艦的選項”黃之瀚表示：“（特朗普第二屆政府）在尖端製造技術、嚴守時間、生產效率方面，對韓國造船產業給予了很高的評價。”他還預測：“包括韓華在內，韓國造船廠已經參與了美國海軍艦艇的維護、維修、檢修工作。進而還有生產或共同生產非戰鬥艦，從長遠來看建造戰艦等多種選擇。”對於《伯恩斯-托勒夫森法》等美國現行法律禁止在海外建造美國軍艦的制約，黃之瀚表示，“目前美國政府、國家安全共同體、議會等各層面都在討論‘應該把（法律制約的）界線劃在哪裏?”，暗示存在迂迴解決方案的可能性。對於特朗普22日公佈建造“黃金艦隊”的計劃，明確表示將與韓華合作生產護衛艦等，黃之瀚自我評價說：“韓華具備了可以建造美國海軍所需任何戰鬥力的專業性和力量。”簡歷黃之瀚（45歲），韓華集團全球首席戰略官△ 美國賓夕法尼亞州立大學、哈佛大學法學院△ 2017-2018年 美國國務院東亞-太平洋助理國務卿幫辦△ 2018-2021年 國務院朝鮮政策副特別代表△ 2020-2021年 國務院聯合國特別政務公使△ 2025年1-6月美國白宮國家安全委員會副助理△ 2025年9月-現在 韓華集團全球首席戰略官申晋宇 niceshin@donga.com