《K-POP獵魔女團》在全球YouTube平台引發熱潮

奈飛（Netflix）動畫《K-POP獵魔女團》成爲2025年韓國YouTube平台最熱門關鍵詞。3日，YouTube發布“2025年終總結榜單”，介紹了韓國YouTube用戶關注度最高的主題、歌曲及創作者。《K-POP獵魔女團》包攬了最熱門主題、最熱門歌曲以及短視頻最熱門歌曲等多個榜首。根據YouTube數據顯示，今年熱門主題榜單中包括《K-POP獵魔女團》、奈飛劇集《完全上當了》以及《鱿魚遊戲》等作品。熱門主題評選綜合了各主題的觀看量、上傳量及創作者活躍度等多重維度，專門收錄2025年新湧現或用戶關注度顯著提升的主題。值得注意的是，《鱿魚遊戲》與《K-POP獵魔女團》不僅在韓國，更在多數受調查國家的熱門主題榜單中名列前茅。YouTube對此說明：“這顯示全球粉絲正通過YouTube平台積極創作和消費韓國文化內容。”此外，《羅布樂思》、《洛奇》等遊戲作品，以及2025年出道的偶像團體“ALLDAY PROJECT”、“Hearts2Hearts”同樣跻身熱門主題榜單。《鬼滅之刃》、《進擊的巨人》等動漫相關主題也在今年韓國YouTube平台引發熱議。在依據2025年發布歌曲或相較去年取得顯著成績的評選標准下，《K-POP獵魔女團》在韓國YouTube最熱門歌曲榜單中表現尤爲突出。該作品的三首歌曲《Golden》、《Soda Pop》、《Your Idol》分別位列第1、第3和第10名。其中《Soda Pop》與《Golden》在基于短視頻上傳量的最熱門短視頻歌曲排行中亦分獲冠亞軍。與此同時，歌手G-Dragon、偶像組合IVE及BLACKPINK的歌曲也入選最熱門歌曲榜單。YouTube特別指出：“在美國YouTube年度最熱門歌曲榜單前十名中，亦有五首爲《K-POP獵魔女團》原聲帶在內的K-POP作品。”最熱門創作者榜單中，綜合格鬥運動員秋成勳、喜劇演員李秀智以及廚師安成宰等人士入選。通過人工智能（AI）生成的倉鼠角色刻畫現實職場生活而引發訂閱者共鳴的“情緒不穩金倉鼠”頻道位列熱門創作者第7名。該榜單以2025年獲得的韓國國內訂閱者數爲基准，品牌與媒體公司頻道、兒童內容頻道等未列入評選範圍。朴鍾敏記者 blick@donga.com